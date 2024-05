¿Voto oculto? Para The Wall Street Journal, la elección mexicana aún puede deparar sorpresas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una alta participación electoral ayudaría a la candidata opositora Xóchitl Gálvez, considera un editorial del periódico The Wall Streel Journal dedicado a las próximas elecciones presidenciales en México.

“La posibilidad de un gran voto oculto aún podrían producir una sorpresa”, señala el influyente rotativo, que menciona los intentos del régimen por dar como un mero trámite el resultado de la elección en favor de la oficialista Claudia Sheinbaum.

“Lo que está en juego en las elecciones de México”, es el título del texto firmado por el Consejo Editorial del WSJ, que de entrada plantea la gran pregunta: “¿Conseguirá el partido gobernante Morena una mayoría legislativa lo suficientemente amplia como para reescribir la Constitución?”

“Hay mucho en juego”, dice el editorial de entrada, y plantea como la interrogante más importante si el partido gobernante Morena del actual presidente Andrés Manuel López Obrador podrá acercarse a su visión de un Estado unipartidista.

“AMLO, como se conoce al presidente, tiene un mandato limitado y no estará en la boleta electoral. Pero la sucesora de Morena, elegida personalmente por él, la ex alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas y promete continuar su agenda de economía nacionalista de izquierda y eliminar los controles y equilibrios constitucionales”, advierte The Wall Street Journal.

Menciona que la candidata opositora Xóchitl Gálvez fue postulada por una coalición de partidos unidos en su preocupación por una presidencia de Sheinbaum que podría hacer que AMLO “mueva los hilos políticos detrás del trono”.

El espíritu empresarial, la competencia, los sólidos derechos de propiedad y los mercados abiertos son los temas de la campaña de Gálvez que la diferencian de Sheinbaum y AMLO, sostiene el medio estadunidense, quien destaca que la senadora con licencia buscaría una cooperación más estrecha con Estados Unidos en asuntos económicos y de seguridad. “El México de Gálvez sería un aliado de Occidente”, afirma.

“Esto rompería con la política exterior de López Obrador, quien ha estado utilizando la migración como moneda de cambio con la Administración Biden para evitar la acción de Estados Unidos en virtud del T-MEC para obligar a México a dejar de discriminar a los inversionistas extranjeros en energía”, señala el Journal.

“El México de AMLO es aliado de Venezuela y Cuba y hogar de un gran número de agentes de inteligencia rusos, según el Comando Norte de Estados Unidos en 2022”, expone el editorial, el cual remarca que el gobierno lopezobradorista afirma seguir una política de no intervención en otros países, pero tres de sus embajadores han sido declarados persona no grata por inmiscuirse en el apoyo a la izquierda en Bolivia, Perú y Ecuador.

Violencia

La violencia de los cárteles y la extorsión han marcado a México desde hace mucho tiempo, pero se han disparado con AMLO, advierte el periódico.

“México no es un estado fallido, al menos no todavía, pero los narcos ahora controlan grandes extensiones del país. El gobierno de AMLO ha utilizado investigaciones financieras y registros fiscales confidenciales contra adversarios políticos. Todo esto ha socavado el Estado de derecho”, asevera el diario, el cual considera que las políticas de López Obrador ponen en riesgo el progreso económico del país.

“López Obrador espera que Sheinbaum gane con un margen lo suficientemente grande como para llevar a Morena a mayorías de dos tercios en ambas cámaras legislativas. Eso despejaría el camino para enmendar la Constitución y revertir la apertura de los mercados energéticos de México en 2014, erosionar la independencia de la Corte Suprema y de las autoridades electorales, y eliminar a los reguladores independientes. Morena ahora tiene mayorías simples en ambas cámaras y López Obrador las ha utilizado para cambiar gradualmente la Corte Suprema”, detalla el WSJ.

Finalmente señala que una alta participación electoral ayudaría a Gálvez, que en la mayoría de las encuestas va por detrás por dos dígitos.

“El gobierno de AMLO está utilizando a sus aliados mediáticos para afirmar que las elecciones ya terminaron. Pero el sesgo de muestreo y la posibilidad de un gran voto oculto aún podrían producir una sorpresa”, concluye el editorial.