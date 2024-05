Candidatos a la alcaldía de Pachuca intercambian acusaciones de enriquecimiento ilícito

PACHUCA, Hgo.- (apro).- Jorge Reyes Hernández y Benjamín Rico Moreno, candidatos a la presidencia municipal de Pachuca por coaliciones que encabezan el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente, intercambiaron acusaciones de presunta corrupción en cargos públicos y enriquecimiento ilícito.

En ambos casos, los aspirantes y los institutos que los postulan afirmaron que los señalamientos por los que se ven afectados son parte de una “guerra sucia”, pero sostienen que lo que se dice de su respectivo rival es cierto.

Benjamín Pilar Rico Moreno, de la coalición Fuerza y Corazón por Hidalgo (PRI-PAN-PRD), fue acusado de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conflicto de intereses, a través de contratos de manera irregular para beneficio de su familia y socios.

Según una publicación de Reforma, al exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Omar Fayad Meneses lo acusan porque, supuestamente, una de sus sociedades, Corporativo Inmobiliario de Espacios Residenciales, recibió a través de su socio Estudios Especializados en Construcción y Desarrollo de Proyectos más de cien millones de pesos en contratos otorgados mientras el ahora candidato era director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo.

Igualmente, el medio expuso que la empresa Lajara Construcciones SA de CV., de la que es accionista Miriam Margarita Jasso Martínez, esposa de Benjamín Rico, recibió contratos por casi 42 millones de pesos en 2019, cuando Marco Antonio Rico Moreno, hermano del priista, era subsecretario de Obras Públicas en Hidalgo. De esa gestión, añaden, también se benefició la constructora Sylma, de otra hermana, Silvia Rico Moreno.

En tanto, sugieren que el enriquecimiento ilícito es indagado por incremento patrimonial entre 2016 y 2020, cuando formó parte del gabinete de Fayad. Por estos temas, informó que se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

El aspirante del PRI dijo este martes 21 de mayo, en conferencia de prensa: “mi riqueza no es tanta como se dice”, pero no quiso dar cuenta de sus posesiones y recursos porque, sostuvo, podría ser blanco de la delincuencia. Aseveró que esta información es parte de una “campaña negra” y sostuvo que los procesos que le abrieron en la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que derivaron en congelamiento de la cuenta de dos de sus empresas, Promotora Corporativa Rico y Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, no derivaron en ejercicio de la acción penal y concluyeron en 2021.

Se dijo inocente de cualquier delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, además de afirmar que no tiene notificación actual de nuevos procesos en su contra.

En este contexto, y también a través de una convocatoria a medios en la sede del partido, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, y la candidata al Senado Carolina Viggiano Austria, acusaron al candidato Jorge Reyes, de la coalición Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo (Morena-Nueva Alianza), de conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito.

Con base en la relatoría del dirigente, Reyes Hernández es propietario de la empresa Contratistas y Planeación y Comercialización, que, citó, inició funciones en abril de 2016. Para el año siguiente, sumó el priista, realizó obras públicas fuera de Pachuca por 1.8 millones de pesos.

En 2018, continuó, a través de adjudicaciones directas tuvo contratos por 9 millones 806 mil 846 pesos, y en 2019 ascendieron a 34 millones 571 mil 361 pesos



La firma, aseveró, recibió contratos del gobierno estatal por casi 17 millones de pesos. Dijo que las asignaciones las recibió tanto en la administración de Omar Fayad, entonces miembro de su mismo partido, el PRI, y también de la de Julio Menchaca Salazar, de la que el actual aspirante morenista fue funcionario.

Lo anterior, ya que aseveró que en 2022, con Jorge Reyes como subsecretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, la empresa siguió con pedidos, pero resaltó que durante ese periodo la madre del candidato comenzó a firmar como representante de la empresa.

“No nos pueden decir que no había conflicto de intereses, que no había corrupción, que no había asignaciones directas que no eran anómalas y que no se trata de un enriquecimiento ilícito”, consideró, al tiempo que anunció que presentarán una denuncia ante las instancias correspondientes.

Este mismo día, Morena Hidalgo respondió a las alusiones sobre su contendiente por la alcaldía capitalina: “Todos sabemos que su candidato (del PRI) Benjamín Rico carece de toda autoridad moral. Él ha sido uno de los principales operadores de la mafia que ha saqueado a Pachuca durante décadas. Esta guerra sucia de su parte es un acto desesperado (…)”, indicó.

Asimismo, planteó que de llegar Morena a la alcaldía, “vendrán auditorías rigurosas para detectar y castigar los desvíos de recursos que el PRIAN ha realizado dentro del ayuntamiento de nuestro municipio”.

Pachuca es gobernado por Sergio Baños Rubio –cuyo suplente es Benjamín Rico Moreno–. Aunque llegó por el PRI, es parte de los ediles y legisladores locales que renunciaron al partido junto con Omar Fayad, para sumarse a la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia del país.