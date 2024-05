Ruptura de coalición local obligó a Xóchitl Gálvez a cancelar acto en Torreón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Apenas ayer, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, anunció una intensificación de sus giras estatales para fortalecer a los partidos de la coalición… pero hoy topó con pared.

La fractura de la coalición en Coahuila, luego de que en febrero el dirigente nacional del PAN se negara a su reclamo por priorizar su siglado en la candidatura a la presidencia municipal de Torreón, devino en la cancelación de actividades de la aspirante presidencial.

Dicha fractura se tornó irreversible cuando el panista Marko Cortés Mendoza hizo público el acuerdo de coalición en Coahuila en 2023, evidenciando una serie de compromisos que, conforme a las leyes, implican una actuación extralegal del ejecutivo del estado: puestos en la universidad y organismos autónomos, notarías, magistraturas.

Desde el fin de semana, la cancelación del evento que sostendría Gálvez Ruiz en Torreón se hizo notar. Visitaría la comarca lagunera, pero en Torreón, donde el PAN va solo con candidato a alcalde, sería escenario de arribo y partida, así como de encuentros con medios para centrar sus actividades proselitistas luego en Gómez Palacio, Durango.

Aunque columnas políticas habían evidenciado que la pretensión de la coordinación de campaña de Xóchitl Gálvez era que el PRI (que tiene más presupuesto que el PAN que está en mínimos históricos en la entidad) financiara el acto, este tendría que incluir al candidato municipal panista ahí y en los municipios coahuilenses conurbados.

No hubo acuerdo y esta mañana, en entrevista posterior a su mitin en Gómez Palacio, la presidencial expuso:

“Miren, ahí (en Coahuila) tenemos un problema, que no vamos en alianza. Entonces yo no voy a llegar a dividir porque no es mi papel, yo voy a unir siempre, pero sabemos que aquí en Coahuila hubo un problema de no haber alianza y yo preferí mejor no meterme”.