Pese a heridas, Laura Ballesteros se queda como coordinadora de campaña de Álvarez Máynez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Laura Ballesteros continuará como coordinadora de campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pese a que se rompió en dos partes el tobillo en el accidente ocurrido en un mitin en San Pedro Garza García, en Nuevo León.

En sus redes sociales, la senadora informó que sigue hospitalizada por una cirugía, ya que su pie se había separado de tobillo en el percance, sin embargo, ya están por darla de alta y su familia ya se está con ella.

“Gracias a todos por su cariño, prometo responderles uno a uno. Sigo hospitalizada, hoy me dan de alta. La cirugía salió bien, el pie se había separado del tobillo por la caída. Tres meses de recuperación, pisaré aún más firme. No estoy sola, mi hermana está conmigo desde ayer, y mi esposo e hijo llegan hoy. Mis amigos, equipo de campaña, de Nuevo León, colegas, Máynez, todos muy presentes”, escribió.

Detalló que se quedará en Nuevo León para darle seguimiento a las personas afectadas por el accidente en el mitin político de su candidato.

“Me quedaré en Monterrey los siguientes días para dar acompañamiento y seguimiento a las víctimas y sus familias, en coordinación con @AlvarezMaynez”, compartió.

Siete segundos para correr una suerte u otra. No dejo de pensar en las víctimas, quienes no pudieron elegir, en sus familias. Mi corazón y prioridades con todas ellas.



