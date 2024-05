Reacciona Xóchitl al INE: “No le diré narcopartido al narcoartido”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La restricción del Instituto Nacional Electoral (INE) fue que Xóchitl Gálvez Ruiz dejara de llamar a Morena “narcopartido”, y ella afirmó hoy que acataba la resolución en los siguientes términos:

“Ya no llamaré narcopartido al narcopartido”.

En sentido estricto, Gálvez Ruiz no estaba en desacato pues, según dijo, hasta el momento de su declaración no se le había notificado la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias.

“Ya me prohibieron decirle narcopartido, hoy me prohibieron, pero como todavía no me notifican… ya no le voy a decir narcopartido al narcopartido, pero no hay duda de que Morena está aliado con los delincuentes que se pasean por todo el país”, expuso.

Esta mañana, Gálvez Ruiz encabezó un mitin en Atlacomulco, Estado de México, localidad conocida por ser el origen de la elite política y empresarial priista mexiquense que mantuvo el poder desde el periodo posrevolucionario hasta el año pasado en la entidad, cuyos miembros fueron secretarios de Estado en el gobierno federal en muchos sexenios y coronaron su poder con el arribo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

El acuerpamiento de Gálvez Ruiz se hizo sentir en el pueblo donde la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México programó un encuentro con pueblos indígenas que, como es costumbre antigua, le otorgaron un bastón de mando.

Ahí, la candidata del PAN, PRI y PRD, exclamó que “ya huele a triunfo”.

La abanderada opositora advirtió ahí que Morena es un riesgo para la democracia y ejemplificó, refiriéndose a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, de quien dijo ya anticipó que no aceptará su derrota y ya habla de fraude.

Con lo anterior, Xóchitl Gálvez llamó a votar el 2 de junio para que su victoria sea contundente y no haya posibilidad de que se acuse fraude electoral.

Y es que, según la candidata, el triunfo será porque “nosotros no queremos poner en riesgo la democracia, sí vamos a respetar la división de poderes, al INE para que siga haciendo elecciones democráticas. Morena quiere controlar el Congreso, no lo vamos a permitir”.

A nueve días de la jornada electoral, Gálvez ha sostenido en el cierre de semana una agenda de actividades por el centro del país en lugar emblemáticos, pues ayer visitó el histórico barrio de Tepito y la alcaldía Iztapalapa, bastión morenista este último; hoy fue a Atlacomulco, el añejo bastión del priismo mexiquense y, finalmente, visita esta tarde Naucalpan, la joya de la corona del llamado “corredor azul”.