Sin su habitual sonrisa y entre lágrimas: así reapareció Máynez en acto con estudiantes de periodismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, reapareció tras el accidente ocurrido en un mitin de Movimiento Ciudadano, en San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde fallecieron nueve personas y hubo decenas de heridos.

Sin su habitual sonrisa, con un semblante triste y cansado, el candidato zacatecano arribó a su charla con estudiantes de la “Escuela de Periodismo Carlos Septién García”, en donde varios medios lo esperaban para conocer su opinión después de dos días del accidente en el mitin.

“No (es un reinicio de campaña), es un encuentro privado que no creí correcto, prudente, cancelarles a los estudiantes porque no iba a tener ningún otro espacio para tenerlo. Es una charla privada con los estudiantes de periodismo de la Carlos Septién, pero ya he informado en mis redes sociales que la agenda del día de hoy, que estaba programado asistir al cierre de campaña de Tlaquepaque, de los candidatos de Jalisco en Tlaquepaque, está suspendido”, dijo a su llegada.

El candidato presidencial abordó el tema sobre algunas opiniones que se generaron tras el incidente en Nuevo León, las cuales calificó como mezquinas e inhumanas.

“Yo estoy muy orgulloso del contraste entre nuestra actitud y la actitud de, incluso de los supuestos intelectuales de oposición, varios que han compartido una serie de cosas mezquinas, inhumanas. Claro que hay diferentes posiciones, pero es muy contrastante cómo se reacciona frente a un momento así y cómo, pues la verdad, sobre todo la clase política, la vieja política, algunos senadores, una vergüenza”, enfatizó.

Respecto a si seguirá adelante en su campaña presidencial, Álvarez Máynez lo afirmó, sin embargo, dijo que todavía evaluará si cumplirá con toda su agenda política en diferentes estados del país.

Evento de Máynez

Lágrimas en la Septién

Al comienzo de su charla con los estudiantes de periodismo, el candidato tuvo un momento endeble en que se le observó, de manera incomoda, limpiarse el rostro, la barba y algunas lágrimas, situación que disimuló tomando el folder que contenía su semblanza.

Tras comenzar su charla, con el rostro serio y cansado, el candidato emecista, arrastrando palabras, pidió una disculpa a los estudiantes por no iniciar su charla como habitualmente lo hace.

“Les pediré una disculpa de que esa introducción o esa primera presentación inicial sobre los distintos ejes del ‘México Nuevo’, … Ustedes saben lo que pasó hace dos días, este es el único evento que no suspendimos, era un encuentro privado y me parecía importantísimo estar aquí, dar la cara, justo porque son estudiantes de periodismo”, dijo.

Luego, tras el inicio de las preguntas con los estudiantes, una de las presentadoras contó su paso por algunos medios periodísticos y lo animó a sonreír.

“¡Ánimo, nos gusta ver tu sonrisa, aquí también!”. Poco después, el candidato presidencial dijo los puntos que, desde su perspectiva, afectan al periodismo.

“Yo creo que periodismo enfrenta tres grandes puntos que están limitando la actividad periodística o golpeando al periodismo, yo detectó tres: primero, sin duda alguna, el crimen organizado, que creo se ha asumido una estrategia fallida los últimos 17 años. La militarización, al hablar de guerra tú pones a las personas, bajo parámetros de guerra en los que los periodistas quedan en medio de una situación muy complicada…

“El punitivismo ha afectado al gremio periodístico porque a la hora de poner sanciones más graves han criminalizado la actividad periodística… Y el tema de la dependencia económica, de cómo los medios de comunicación en México se han transformado y han dejado de ser casi todos medios de información o periodismo y muchos se han convertido en caretas encubiertas de grupos de interés, de poderes fácticos que tienen otras empresas”, detalló.

Tras finalizar el encuentro, el candidato emecista se tomó algunas fotos con miembros de la Escuela Carlos Septién García y firmó ejemplares del libro de su autoría “México Nuevo”, y sin dar más declaraciones abordó un automóvil y se marchó dejando una sensación agridulce entre los asistentes.