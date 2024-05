“Rocío va a ganar la gubernatura de Veracruz”: Sheinbaum reprocha guerra sucia contra Nahle

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Con reproches por la “guerra sucia” y las calumnias contra Rocío Nahle, candidata de Morena-PT-PVEM y Fuerza por México al gobierno de Veracruz, ella y la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, cerraron campaña en esta capital, con el llamado a votar masivamente el próximo 2 de junio.

En una Plaza Lerdo llena de gente, pero sometida a los 33 grados que tuvieron que soportar las casi dos horas de retraso de las morenistas, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México reprochó los ataques contra Nahle que hubo durante la campaña:

“A unos días de la elección, he visto, todos hemos visto cómo se lanzaron contra Rocío, con calumnias, con mentiras, pero se ocupa algo muy importante que tiene Rocío: valentía y convicción. Por eso, sé que Rocío va a ganar la gubernatura de Veracruz”, dijo.

Aunque no lo mencionó, en la campaña hubo acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito contra la aspirante a gobernar a los veracruzanos.

Sheinbaum Pardo destacó que ocho de cada 10 familias en México reciben un apoyo del gobierno federal. Esos, dijo, “los vamos a mantener, pero además, vamos a avanzar con la Transformación”.

Foto: Sara Pantoja

Recordó sus promesas para Veracruz: recuperar el tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, consolidación de los parques industriales y continuidad al Tren Interoceánico, rehabilitación de todas las carreteras federales del estado; construcción de un puente de Coatzacoalcos; impulsar la petroquímica de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

Luego, la morenista criticó a la oposición: “Este 2 de junio nuestros adversarios, la oposición, el PRIAN, algunos intelectuales o que se dicen intelectuales que están con la oposición, no pueden entender, no entienden qué pasó en nuestro país. Y es que México se transformó con quien va a quedar como el mejor presidente de la historia de México: Andrés Manuel López Obrador”.

Veracruz, “la energía de México”

En su discurso de cierre de campaña, la candidata Rocío Nahle, recordó que tuvo que “enfrentar un duro embate ante la mafia”, así como “violencia, amenazas, mentiras y calumnias”.

Entonces, la gente comenzó a gritar “¡Fuera Yúnez!” Y ella siguió: “Aquí nadie les tiene miedo, más bien los repudiamos por lo que representan”.

Tras el reproche, dijo que apoyará “a quienes más lo necesitan” para seguir con la Transformación de la entidad.

Se definió como una mujer de trabajo, de grandes retos y resultados, hoy estoy aquí ante ustedes para decirles que no les voy a fallar y que a lado de Claudia Sheinbaum y de la mano de ustedes, Veracruz, tiene un gran destino, que es el éxito que nos merecemos, Veracruz se convertirá en la energía de México’’.

La encargada de la construcción de la refinería Dos Bocas, aseguró que, en materia de Turismo, pondrá a Veracruz “de moda”. Y cerró con el llamado a ser promotores del voto, del Plan C. “El triunfo es nuestro, solo hay que expresarlo en las urnas y levantar la victoria”.

Las candidatas morenistas estuvieron acompañadas de los candidatos a Diputaciones Locales y Nacionales, y los candidatos al Senado de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Claudia Tello Espinosa.

Foto: Sara Pantoja

El retraso

El retraso de Sheinbaum para llegar a Xalapa se debió a que el vuelo de Aeroméxico que tomó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no despegó en tiempo porque no había capitán que lo dirigiera, además, la aeronave tuvo un aterrizaje con problemas y tuvo que ser remolcado, lo que demoró aún más el programa de la ex jefa de gobierno.

El acto estaba programado para las 11 horas, pero Sheinbaum y Nahle llegaron a la 12:40 horas. Ninguna de ellas ofreció alguna disculpa a los miles de asistentes, algunos de los cuales llegaron desde las ocho de la mañana y esperaron bajo un sol de 33 grados.