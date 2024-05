Sheinbaum: va a triunfar la democracia frente al fraude

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la elección del próximo dos de junio triunfará la democracia frente al fraude.

Durante el mitin que realizó este domingo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, destacó que en una semana los ciudadanos tomarán una decisión histórica en las urnas de votación.

“Este 2 de junio estoy segura que va a triunfar el amor frente al odio, la verdad frente a la calumnia; va a triunfar la democracia frente al fraude, van a triunfar los pueblos originarios, va a triunfar el Humanismo frente a la discriminación, va a triunfar el pueblo de Chiapas y va a triunfar el pueblo de México”, dijo.

“Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, por eso, la decisión es entre la democracia que representamos nosotros y el autoritarismo que representa el PRIAN, porque ellos sí, y aquí hay que decirlo, representan la represión, representan la corrupción. Estamos definiendo el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México y yo estoy segura de que vamos a hacer un gran trabajo”

Prometió a los asistentes que, de llegar a la Presidencia, no regresarán la corrupción ni los privilegios.

“Vengo a comprometerme con ustedes, a decirle que no les voy a fallar, que no voy a traicionar, que no va a regresar la corrupción ni los privilegios, que vamos a seguir defendiendo a la patria, que vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos, y que vamos a luchar todos los días, todos los días, por el bienestar del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de Chiapas”, añadió.

Acompañada por el candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena, Eduardo Ramírez, la aspirante presidencial presentó parte del Proyecto de Nación en el que prevé lanzar un programa especial para apoyar el campo en la entidad.

“Aquí en Chiapas vamos a hacer un programa especial para apoyo al campo, en particular para los productores de maíz y de café, que haya precios justos al café (…) vamos a ayudar a Eduardo Ramírez, próximo gobernador de Chiapas, el ‘Jaguar’, a hacer un polo de desarrollo en la frontera sur que ayude, por supuesto, a las y los chiapanecos y que también sea una forma humanitaria de atender la migración que viene del sur; va a ser algo que va a cambiar el rostro de Chiapas, siempre cuidando el medio ambiente, nuestra selva. Y siempre también reconociendo a nuestros pueblos originarios, la decisión sobre sus territorios, sobre sus recursos naturales y la decisión sobre su cultura y sus formas de organización”, apuntó.