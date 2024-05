Xóchitl arremete contra Nahle: “esa señora salió una bandida, se quejaban de Duarte y resultó peor”

COATZACOALCOS, Ver. (proceso.com.mx).- En su cierre de campaña en Coatzacoalcos al sur de Veracruz , la candidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz, ofreció recuperar la seguridad y prometió recursos necesarios para policías mejor pagados y con más prestaciones.

Acompañada del candidato a la gubernatura del frente opositor del PAN-PRI-PRD, José Yunes Zorrilla, también se refirió a la candidata de Morena, Rocío Nahle, cuyo domicilio está en ese municipio.

“Me dijeron para qué va a Coatzacoalcos, ahí todos son guinda, pero yo dije que no. Esa señora salió una bandida, se quejaban de Duarte y resultó peor. El yerno acaba de terminar la carrera y de ganar 1600 pesos pasó a tener más de 100 millones de pesos en contratos. Ahí están las casas y los negocios. ¿Y qué hicieron por Coatzacoalcos? Nada”.

Gálvez Ruiz recordó que cuando fue senadora señaló el contrato que Nahle dio a su compadre por más de cinco mil millones de pesos: “Se lo dije cuando era secretaria de energía, millones a una empresa recién creada”.

La candidata prometió en sur enfrentar a la delincuencia: “Y se los digo, yo sí me voy a enfrentar a los delincuentes, se les acabó la fiesta, vamos a cuidar a los niños y las niñas, por eso no se vale que se roben el dinero de la seguridad pública, vamos a trabajar duro para regresar la paz y la tranquilidad”.

Gálvez reiteró que no quitará los programas sociales y por el contrario reforzará el tema de salud para regresar el seguro popular y garantizar medicamentos y atención médica.

“ Si no los atienden en el sector salud, van a un hospital privado, y el gobierno se los va a pagar”, dijo.

Para la zona sur prometió empleo, atraer inversión extranjera, mejorar la infraestructura carretera y analizar la renovación del puente Coatzacoalcos I, paso para la zona industrial.

Pidió a los ciudadanos defender el voto : “Antes que partido, tenemos patria, aquí vamos en una alianza. ¿Están listos para defender con su voto la vida, la verdad, la libertad? Vamos a votar por la alianza Fuerza y Corazón”.

En su discurso, el candidato a la gubernatura, José Yunes, se refirió a la situación de inseguridad de la región sur: “Vemos un Coatzacoalcos secuestrado por la inseguridad y la pobreza, Coatzacoalcos respira tristeza, añora los tiempos idos. Sabe que fue referente de progreso, y les tocó un vivir un mal gobierno de Morena, por eso vamos a caminar con determinación haciendo valer nuestros votos, que el voto sea el arma de una realidad que lastima”.

El candidato también llamó al voto: “La democracia nos va permitir recuperar Coatzacoalcos, con nuestro voto, ganaremos la elección con su apoyo y determinación”.

“Desde Coatzacoalcos donde se perdieron batallas, donde se abrieron las puertas a falsas promesas, cuando llevaron a quienes no les cumplieron a ganar, y tiene nombre y apellido, la candidata de Morena, que nació en Zacatecas y fue cobijada en esta tierra, traicionó su confianza al no resolver, al no hacerse presente y Coatzacoalcos hoy vive su peor etapa”, dijo.

Xóchitl Gálvez y Pepe Yunes estuvieron acompañados de los dirigente estatal, de los candidatos a Senado y las diputaciones, así como líderes locales.