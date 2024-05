Xóchitl Gálvez promete rescatar a Morelos de la inseguridad

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Pasado por agua y con asincronía en los tiempos de llegada de las candidatas y candidatos, Xóchitl Gálvez, Lucía Meza y José Luis Urióstegui cerraron campaña en Cuernavaca, comenzando puntualmente aunque apurados por la inminencia de la lluvia que terminó presentándose en forma de aguacero intermitente.

Previamente una de las tantas Sonoras Dinamita que hay en el país hicieron las delicias del respetable. Unas seis mil personas, unas de azul, otras de amarillo, otras de rojo, otras de rosa. Hubo incluso amenazas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, de suspender el evento por supuestas faltas en los templetes.

Sin embargo, el evento ocurrió. Xóchitl Gálvez aseguró que ella no hará pactos con los delincuentes, “van a tener a la Presidenta más valiente, que sí les va a aplicar la ley, se acabaron los abrazos”, aseguró al tiempo que prometió que rescatará a Morelos de la inseguridad. “Basta de tener miedo cuando sus hijas salen a la escuela, basta de tener miedo cuando sus hijos se salen a divertir”, dijo con la inminencia de la lluvia.

Frente a un público variopinto con banderas de PAN, PRI, PRD y del local Redes Sociales Progresistas que va en coalición estatal apoyando a la candidata a la gubernatura Lucy Meza, Xóchitl Gálvez aseguró citando al general Miguel Negrete en diálogo con Ignacio Zaragoza: “antes que partido tenemos Patria, antes que partido tenemos República, antes que partido está primero México”.

Luego llamó a salir a votar el próximo domingo, para ocupar la presidencia y “reconciliar al país”.

“Vamos a ganar para unir, no para dividir; vamos a ganar para escuchar, no para insultar; vamos a ganar para respetar, no para humillar (…) basta de odio, basta de división, vamos a unir a México y Cuernavaca saldrá adelante, Morelos saldrá adelante”, concluyó su mensaje.

Cansados de la violencia

Previamente, la candidata a la gubernatura Lucía Meza Guzmán, quien aseguró que a lo largo de 57 días de campaña ha recibido una respuesta importante de la ciudadanía. “Toda la gente hoy demanda un cambio para nuestro querido estado de Morelos, porque estamos cansados de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción, del abuso del poder”, reprochó.

Dijo entonces que de lo que más cansada está la población “de este abandono grosero a nuestras familias morelenses por parte del mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco que nos quiere dejar a su candidata y no lo vamos a permitir, la candidata de la continuidad (Margarita González Saravia), no la vamos a dejar que se quede seis años más en el poder”.

En medio del clamor de “fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena”, la abanderada local aseguró: “un voto para Morena es un voto por Cuauhtémoc Blanco, es un voto por la corrupción y por la inseguridad”. Luego hizo un llamado a que el próximo domingo la gente salga a votar temprano, en unidad, porque advirtió que hay que defender el voto, “a defender la decisión del pueblo, porque no olvidemos que en Morelos, el pueblo manda”.

También hizo un llamado al voto útil, buscando sumar a los electores de Movimiento Ciudadano y de propio Morena. “Si no han decidido por quién votar, no desperdicien su voto, porque aquí en el equipo del cambio cabemos todos y aquí los llamamos para que se unan con nosotros y podamos sacar adelante a nuestro querido estado de Morelos”.

José Luis Urióstegui, candidato a alcalde de Cuernavaca, quien busca la reelección, dijo que Cuernavaca necesita “subir al siguiente nivel”, y evitar con ello que regrese la improvisación. “Llevaremos a Cuernavaca a un futuro más próspero”.

El evento terminó de manera intempestiva, pues se soltó una rara lluvia intermitente, que terminó por refrescar la capital del estado que a esa hora andaba en casi 30 grados y eso que hacía rato que se había metido el sol.