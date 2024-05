Samuel García llama a cancelar actos de campaña por clima adverso; el miércoles cierra Xóchitl en NL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Samuel García, gobernador de Nuevo León, pidió a la población que no salga de su casa si no es necesario ante los pronósticos de clima adverso en la entidad.

En ese contexto, pidió a políticos y candidatos, en pleno cierre de campañas, que eviten los actos al aire libre.

“Nuevo León, hoy en la noche tendremos fuertes lluvias, acompañadas con vientos fuertes y hasta granizo. Pedimos a toda la población que no salga de su casa si no es necesario, y a los partidos y candidatos evitar eventos al aire libre”, publicó el mandatario de Movimiento Ciudadano en su cuenta de X.

En conferencia, advirtió que se registrará un evento climático disruptivo, con condiciones adversas que podrían prevalecer el miércoles e incluso el jueves.

"Quiero llamar la atención a todos los candidatos y a la población en general. Hoy en la noche se espera un evento igual de disruptivo que el del miércoles pasado, con mucha más agua”, dijo en alusión al clima que la semana pasada provocó la caída del templete en un acto del candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez, que tuvo un saldo de nueve muertos.

“Pero al menos, en ventarrones se espera que después de una tarde soleada, de manera muy abrupta, va a llegar ahora del norte y del lado de la sierra, es decir, de Saltillo, y esperamos, lo digo de manera agridulce, mucha lluvia”, declaró el gobernador, en su previsión para las 11 de la noche del martes y las 5 o 6 de la mañana del miércoles.

“Ese clima también se espera y se puede prever para mañana y para el jueves. Por eso, como gobernador de Nuevo León y avalado por Protección Civil, pedimos a toda la población que no salga de su casa si no es necesario, que tengan mucho cuidado con arroyos, cauces, ríos, porque este tipo de lluvias muy rápidamente te llevan el carro y no queremos pérdidas de vidas", señaló.

"Pedir a los partidos y candidatos que cancelen cierres, que nada de techos, nada que el viento pueda llevarse, porque insisto, se prevé un fenómeno similar al del miércoles pasado y después de lo que hemos vivido, no queremos un paciente más por una tragedia, una tormenta.

Planteó que ya queda día y medio de campaña “y no va a pasar absolutamente nada si le bajan al ritmo y cuidan a la población”.

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez tiene previsto su cierre de campaña en la entidad para este miércoles en la Arena Monterrey a las 18 horas. Al terminar está programado su última actividad en su pueblo natal de Tepatepec, Hidalgo.