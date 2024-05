"Son tiempos de definiciones”: AMLO sobre la renuncia de Alejandra del Moral al PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el cuestionamiento de la renuncia de Alejandra del Moral al PRI para apoyar la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "son tiempos de definiciones. No hay para dónde hacerse”.

“Tendríamos que ir de nuevo al fondo porque si no no se entienden las cosas. Hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y esto lleva a que haya definiciones, que sin simulación, de manera sincera, todos fíjemos con claridad nuestra postura y actuemos de manera consecuente, actuemos como pensamos”.

A diferencia de otras ocasiones con temas similares, el presidente no evadió responder:

“Siempre que hay una transformación, son tiempos de definiciones y ahora estamos viviendo un proceso de transformación y no hay para dónde hacerse. Ya no se puede simular, no hay cabida pra la indefinición, aunque no debe haber maniqueísmo en estos tiempos, es muy difícil la moderación en lo político”.

Reiteró que es muy difícil el zigzagueo, el actuar en el centro, “de manera gelatinosa, blandengue, son tiempos de anclarnos en nuestros ideales, principios, decir así somos, no son tiempos para la hipocresía, esto es una transformación”.

Dijo que muchos “se la habían pasado muy bien” sin tener que definirse, incluso, dijo, engañando que eran independientes, de que no tenían partido, con lo que se acuñó el asunto de la sociedad civil, es decir, las organizaciones no gubernamentales.

“Todo eso se creo, todo ese andamiaje político para ocultar el fondo de los grandes y graves problemas nacionales. ¿Cuál era ese fondo? La corrupción, cómo una minoría se apoderaba de todo lo que pertenecía a todo un pueblo. ¿Y quienes ayudaban a que se produjera esa ceguera colectiva?, esa falta de toma de conciencia de lo que realmente estaba sucediendo, eran los intelectuales orgánicos y los medios de información”.

También se quejó de que el empresario Claudio X. González lo llame enano moral.