Taboada ofreció 15 millones al exfutbolista Adrián Chávez para declinar, denuncia Chertorivski

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Salomón Chertorivski, candidato a la Jefatura de Gobierno de Movimiento Ciudadano, acusó que su contrincante del PAN-PRD-PRI, Santiago Taboada, le ofreció 15 millones de pesos al exfutbolista Adrián Chávez para declinar su candidatura por la alcaldía Xochimilco en favor de su proyecto.

“Les voy a decir, con todas sus letras: El señor Chávez se acercó con Alejandro Piña, nuestro dirigente, y nos dijo ‘Taboada me está ofreciendo 15 millones de pesos para irme con ellos, si ustedes me dan 10, me quedo’”.

Esa fue la reacción del emecista que difundió en un video en sus redes sociales, luego de que, por la mañana, Gabriel Del Monte, candidato de la alianza para gobernar Xochimilco, anunció que el exportero del equipo América declinaba en su favor y se sumaba al proyecto de Taboada. La candidata de Morena-PT-PVEM es la petista Circe Camacho.

En el video, Chertorivski siguió: “¿Saben qué?, que se vayan los que están por dinero, nosotros estamos por causas”.

Las y los integrantes de este Movimiento estamos por causas y principios, quien esté por dinero, no tiene lugar aquí. Si quieres un México diferente, este domingo, vota por @MovCiudadanoMX. pic.twitter.com/1j3ItUQjv0 — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 28, 2024

Luego, acusó que “los priístas y los panistas están desesperados porque están viendo el crecimiento de Movimiento Ciudadano. No han dejado de tratar de comprar a nuestros candidatos y candidatas”.

El exsecretario de Salud federal aseguró que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) “tendría que investigar de dónde sale ese dinero en efectivo que pagan para que se bajen candidaturas”.

Entonces, se dijo orgulloso de los más de 600 candidatos que “han dado la batalla, y que aquellos tres o cuatro que se han ido por corruptos, por dinero, que les acompañe su honestidad, que les acompañe su desfachatez, porque quien paga para llegar, llega para robar”.

El miércoles 22, en pleno debate “chilango”, la candidata de MC a la alcaldía Álvaro Obregón, Esther Mejía, declinó por su contrincante de Morena-PT-PVEM, Javier López Casarín, para hacer frente a Lía Limón en su intento de reelegirse.