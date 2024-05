Candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Toluca declina a favor del PRI

TOLUCA, Edomex (apro).– Javier Rodríguez Albarrán, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Toluca, anunció su declinación en favor de Melissa Vargas, abanderada de “Fuerza y Corazón por el Estado de México”.

Ruth Salinas, presidenta del Consejo estatal de MC, aclaró que la decisión de su candidato es a título personal, que fue un abanderado externo y la militancia no lo sigue, y acusó que nunca hizo campaña.

Jurídicamente, la declinación no implica que los votos obtenidos en la jornada electoral por el joven empresario o por su partido se sumarán a la priista; en todo caso, el efecto es meramente mediático.

Rodríguez Albarrán, quien es yerno del exalcalde panista Juan Carlos Núñez Armas, integrante del equipo de campaña de Vargas Camacho, hizo el anuncio esta mañana a través de sus redes sociales y las de la candidata.

En su mensaje, justificó la decisión en que la coordinadora estatal de MC dejó solos a sus candidatos, no los apoyó durante la campaña, incumplió acuerdos y no contestó a sus llamadas.

Indicó que la adhesión a la candidata del PRI-PAN-PRD-NAEM tiene por objetivo que las propuestas de MC y peticiones ciudadanas recolectadas en esta etapa se incluyan en el proyecto de gobierno de la priista y se atiendan.

Más tarde, en conferencia de prensa, Ruth Salinas, presidenta del Consejo Estatal de MC, acompañada por los candidatos a diputados locales y federales en Toluca, aclaró que su partido no valida las decisiones de quien en campaña se identifica como Javier Albarrán.

Recordó que la mitad de las candidaturas de MC fueron cedidas a ciudadanos, y este fue el caso del joven, quien se acercó al partido en el proceso interno, pidió la candidatura e hizo una inversión publicitaria importante para obtenerla.

Aseguró que la decisión de otorgar la postulación al joven fue de buena fe, porque el partido cree en la necesidad del relevo generacional, pese a conocer que es yerno del panista Juan Carlos Núñez y que en la contienda anterior hizo campaña en favor del PRI. “No podíamos señalar a una persona por sus lazos familiares”, dijo.

No obstante, Salinas Reyes indicó que desde la campaña MC ya tenía “mapeado” al joven porque no salía a las calles a realizar actividades proselitistas ni hizo mitin alguno. Planteó que el dirigente estatal, Juan Zepeda, entregó los utilitarios a los candidatos, pero Javier Albarrán nunca acudió por ellos y no contestó mensajes. “Ya lo teníamos en foco rojo, (intuimos) que había llegado a algún acuerdo personal que sólo él conoce”.

Especificó que, al tratarse de un candidato externo, no existen militantes que lo sigan, de manera que el tricolor compró “espejitos”. Dijo que MC confía en los jóvenes, y este joven a quien defrauda es a su generación porque recurrió a las prácticas de la vieja política. Con nosotros, manifestó, coinciden los jóvenes, y no vamos a dejar de creer en ellos porque uno falló.

Insistió en que MC va solo a la contienda porque no es esquirol del PRIANRD ni de Morena; y destacó que el resto de las candidaturas en la planilla, así como las de diputados locales y federales en el municipio, siguen firmes.