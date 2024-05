Taboada niega haber ofrecido 15 millones al exfutbolista Adrián Chávez para que declinara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Taboada, candidato de la alianza "Va por la CDMX" a la jefatura de Gobierno, negó haberle ofrecido 15 millones de pesos al ex candidato de Movimiento Ciudadano para gobernar Xochimilco, Adrián Chávez, para que se sumara a su proyecto.

Este martes, después del cierre de campaña de la candidata opositora a gobernar Tláhuac, Karen Yáñez, el panista consideró que su contrincante de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, estaba "enojado" cuando lo acusó ayer de hacer el ofrecimiento económico a cambio de la declinación del exportero del América a favor de candidato del PAN, PRI y PRD, a gobernar Xochimilco, Gabriel del Monte:

"Yo creo que estaba descuadrado, enojado, Adrián había hecho, hay que decirlo, pues un trabajo importante, me lo había comentado Gabriel, que era importante sumarlo, y pues yo creo que estaba enojado, no lo tomo personal".

Taboada explicó que conocía desde antes a Chávez: "La verdad es que platicamos, no fue la primera plática, lo tengo que decir, y yo lo que le dije es que me parece que no hay futuro, y me lo dijo él, me dijo, no va a ganar Salomón".

De acuerdo con el aspirante a gobernar la ciudad, el excandidato emecista se sumó al proyecto de oposición para impulsar las cosas que prometió en Xochimilco.

Entonces, agregó: "Mucha gente de Movimiento Ciudadano, se los digo, se está acercando porque saben que ellos no tienen opción de ganar".