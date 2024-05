AMLO defiende a Rocío Nahle en la mañanera; “es una persona íntegra”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la candidata de su partido al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, a quien le agradeció la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Aunque no mencionó el nombre de Nahle, ni que se trata de las elecciones de Veracruz, hizo esta referencia:

“Aprovechando, no me estoy metiendo en las cuestiones electorales… Saben por qué, por el cuadro de las refinerías, Dos Bocas, porque ha habido toda una campaña de lodo en contra de una persona, toda una guerra sucia promovida por finísimas personas cuyo apellido me reservo”, expuso.

El mandatario federal habló favorablemente de la candidata de su partido y exsecretaria de Energía de su gobierno.

“Pero nada más quiero decir que esa persona a la que se le está acusando injustamente de actos deshonestos es una mujer… bueno ya… es una persona íntegra que gracias a esa persona y a muchos otros, miles de trabajadores técnicos se logró esto”.

Mostró la gráfica donde se observa una comparación entre varias refinerías del mundo y la Olmeca, que se construyó en cinco años, con un presupuesto de 16 mil 816 millones de dólares, aunque aún no arranca su producción, la cual proyectan para este junio.

“Gracias. Hacer una refinería para procesar 340 mil barriles diarios, estamos hablando que va a producir el 20 por ciento de toda la gasolina que se consume en nuestro país, con pandemia, con todos los obstáculos de los corruptos conservadores, enfrentando todo, ya en junio va a empezar a producir”, dijo.

El mandatario federal siguió con lo que consideró fueron logros de Nahle, a quien se le señala por irregularidades, actos de corrupción en torno a sus propiedades y enriquecimiento ilícito.

“Cinco años, donde ustedes nunca han escuchado de que nuestros amigos de la República Popular de China hacen cosas en días, en meses, pues aquí, con todo respeto y por las circunstancias me veo obligado a decir que les ganamos, como les ganamos en la construcción del Tren Maya”, dijo López Obrador.