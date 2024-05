Claudia Sheinbaum dice que el PAN no cumplió en Guanajuato y llama a cambiar de fiscal

IRAPUATO, Gto., (apro).- En Guanajuato “el PAN ya cumplió su función, si no pudieron, ¿cómo creen que van a poder los próximos seis años? Si no cumplieron pues no van a cumplir los próximos seis años”, dijo aquí la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, durante un mitin como parte de su gira por el estado.

Sheinbaum también pidió a los asistentes votar por todas las fórmulas para tener la mayoría en el Congreso de Guanajuato, a fin de que se pueda cambiar al fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, y nombrar “a una gente honesta y trabajadora”, señaló.

La candidata tuvo un mitin en San Francisco del Rincón y cerró en Irapuato con un evento masivo por la noche, flanqueada por la candidata a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández y el aspirante al Senado, Ricardo Sheffield Padilla.

En San Francisco del Rincón habló sobre la coordinación necesaria para que Guanajuato abandone los primeros lugares en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto que asolan al estado.

“¿Cómo se va a atender la inseguridad si se fomenta la separación entre el gobierno federal y el gobierno estatal? Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que poner una parte el gobierno de Guanajuato, cambiar ese fiscal aquí en Guanajuato, que es parte de lo que no permite que se avance en la seguridad; también cambiar al Poder Judicial, pero, sobre todo, trabajar coordinados”, dijo.

Particularmente se refirió a las mujeres y a los jóvenes, segmentos de la población a los que ofreció programas sociales, mismos que, aseguró, no continuarían con gobiernos del PRIAN, para lo que incluso se reprodujo en el mitin una declaración del expresidente Vicente Fox en la que tacha de “flojos” a beneficiarios de algunos de estos programas.

En el caso específico de los jóvenes, Sheinbaum habló tanto en San Francisco como por la noche en Irapuato sobre la oferta educativa, que aseguró será ampliada, aunque refirió que esto pasará si Morena gana la gubernatura con Alma Alcaraz.

Según la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, siempre ha pensado que debe haber el mismo número de escuelas preparatorias que de secundarias, por lo que de ganar la Presidencia “vamos a construir más preparatorias, pero también más universidades”.

“Lo peor que le pueden decir a un joven es que es un rechazado, imagínense ese calificativo a los 15, a los 18 años. Lo que pasa es que durante 36 años no se construyeron universidades. El presidente López Obrador ya comenzó a construir”, agregó.

Con esta oferta y otros programas de apoyo que, aseguró, aplicó en la Ciudad de México, va a alejar a los jóvenes de condiciones como las adicciones o la delincuencia.

Y aseveró que “aquí en Guanajuato, ¿qué es lo que ha pasado? Ni hay alternativas a los jóvenes, se les abandonó, no solo no hay educación, no hay cultura, no hay deporte, no hay empleo o hay empleo mal pagado, sino que, además, se les orienta a las adicciones. Guanajuato es de los estados con mayor número de jóvenes en adicciones”

Dijo estimar que en la Ciudad de México “sacamos a cerca de 11 mil jóvenes de la delincuencia”.

Otro compromiso que anunció para Guanajuato fue también planteado en caso de que gane la gubernatura la candidata de Morena:

“Como Alma va a gobernar Guanajuato, vamos a firmar el convenio IMSS-Bienestar, Guanajuato no ha querido firmar este convenio, pero como vamos a gobernar, será firmado”.