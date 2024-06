Álvarez Máynez acusa al PRI de fabricarle un caso penal por desplome en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la veda electoral, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia, acusó que el PRI de Nuevo León le quiere fabricar un caso penal por el percance ocurrido en su mitin en San Pedro Garza García en donde murieron nueve personas.

El aspirante presidencial detalló en sus redes sociales que el PRI quiere llevar la guerra sucia a su nivel más degradante.

“El PRI, a través de la fiscalía de Nuevo León, quiere fabricar un caso penal en mi contra a unas horas de la elección.

“Están dispuestos a llevar la guerra sucia a su nivel más degradante. No les tengo miedo y aquí estaré, para dar la cara”, escribió.

El PRI, a través de la fiscalía de Nuevo León, quiere fabricar un caso penal en mi contra a unas horas de la elección.



Están dispuestos a llevar la guerra sucia a su nivel más degradante. No les tengo miedo y aquí estaré, para dar la cara. En breve, un posicionamiento. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 31, 2024

Después subió un video a sus redes sociales en el cual mencionó que por la veda electoral le fabricaron un caso penal para que así no pudiera defenderse.

“Desde hace días tenemos información que la Fiscalía de Nuevo León, que controla el PRI…Esa fiscalía está intentando fabricar un caso después de la tragedia del accidente que se dio en Nuevo León, en el que lamentablemente perdieron la vida nueve personas.

“Esa Fiscalía quiere usar el caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. Están muy desesperados y lo único que les interesa son los votos, la elección”, reprochó.

Enfatizó que no tiene ningún miedo y enfrentará cualquier acusación que venga con el mayor respeto a las víctimas de lo sucedido.

“No le tengo miedo porque estoy completamente convencido que no hay nada en mi caso particular que haya podido hacer mejor ese día, lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, pero el PRI no tiene límites, aquí estoy ‘Alito’, Cienfuegos, Adrián de la Garza, aquí estoy, aquí me van a encontrar de pie, de frente con dignidad, ustedes son unos verdaderos criminales”, finalizó.