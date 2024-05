Elecciones 2024: Guardia Nacional vigila los 124 municipios de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A 48 horas de las elecciones generales del 2 de junio, militares, agentes de la Guardia Nacional y policías realizan acciones operativas y patrullajes permanentes en los 124 municipios de Chiapas, “para garantizar una jornada electoral con civilidad política”, informó el gobierno del estado.

Hasta las 8 de la noche del miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE), registraba un avance del 76 por ciento en la entrega de la paquetería electoral en el estado, aunque la vocal ejecutiva en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez, dijo que aún tienen como plazo este viernes.

La funcionaria adelantó que podrían no instalarse 66 casillas básicas, contiguas y extraordinarias en los municipios de Amatenango de la Frontera, Honduras de la Sierra, Chicomuselo, Bellavista, localizados en la región de la Sierra y Fronteriza, donde mantienen una disputa por el territorio bandas del crimen organizado.

Otro de los municipios donde no se van instalar casillas, es Pantelhó en los Altos, donde las denominadas autodefensas del pueblo “El Machete” y el grupo armado llamado “Los Herreras”, se disputan el control político y territorial de la localidad Tsotsil Tseltal; “los ciudadanos tienen miedo a participar”, y lo mismo pasa en el municipio de Berriozabal que forma parte de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, dijo Rodríguez Sánchez.

En Pantelhó, explicó la funcionaria, “no ha sido posible entregar la paquetería electoral, y es probable que no se podrían instalar 28 casillas en 14 secciones. Tenemos complicaciones en Pantelhó, no hemos podido ingresar, y donde muy probablemente no sea posible llevar la elección en todo el municipio”, comentó.

Sobre el bloqueo que maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen en el centro regional de distribución de Pemex, la delegada del INE en Chiapas, dijo que los bloqueos, “nos ha impactado un poco es la distribución de gasolina, sin embargo, de manera gradual se ha ido incrementando la distribución en Tuxtla Gutiérrez, ya hay varias gasolineras están suministrando”.

Informó que la Sección 7 les impidió la instalación de 20 casillas programadas para instalarse en escuelas de Tuxtla Gutiérrez, por lo que el INE ha buscado domicilios alternos que han sido aprobados por los comités de consejos distritales.

La funcionaria confío en que el magisterio les permita llevar a cabo una jornada electoral en tranquilidad y paz; “esperaríamos que se comporten con miras de altura y que no tomen las elecciones como moneda de cambio para obtener las demandas sociales que están buscando”.

En materia de seguridad electoral, señaló que el INE está trabajando apoyados de todas las corporaciones federales como locales, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, además de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales en algunos casos.

“La Guardia Nacional está resguardando 2 de nuestras 13 juntas distritales, además elementos de la policía estatal están en las 13 juntas distritales”, precisó.

El INE también ha solicitado apoyo y acompañamiento policíaco en diversas actividades, como el traslado de paquetería y documentación electoral.

Claudia Rodríguez, agregó que se ha incrementado el número de efectivos militares y de elementos de la Guardia Nacional en labores de rondines y patrullajes en el territorio chiapaneco y que aumentará más este viernes 1 de junio.

La representante del INE añadió que para la jornada electoral “se han incrementado 1, 500 elementos de Sedena, y al parecer habrá 1,500 más; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, prácticamente todos sus elementos apoyan las actividades cuando así se requiere”.

Por su lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. informó que por acuerdo de la Mesa de Seguridad los patrullajes y acciones operativas se realizan en todo el territorio estatal para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre el día dos de junio.