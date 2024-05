Queman paquetería y sede electoral en Chicomuselo, Chiapas, zona en disputa por el crimen organizado

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Esta madrugada fue incendiado el Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el municipio de Chicomuselo, en la región de la Sierra, una zona en disputa por bandas del crimen organizado. El personal se encuentra a salvo; la paquetería se quemó.

Al informar lo anterior, el organismo electoral señaló que los hechos se registraron en los primeros minutos de este viernes 31 de mayo y ya se iniciaron las diligencias ante las autoridades para la denuncia correspondiente. No ofrece más detalles, solo explica que “la paquetería electoral, que iba a ser entregada al Instituto Nacional Electoral el día de hoy, se quemó”.

Chicomuselo se encuentra atrapado en medio del fuego cruzado de grupos criminales, apenas el pasado 12 de mayo una familia de 11 integrantes fue masacrada en su domicilio en la comunidad Nueva Morelia por rechazar vincularse al crimen organizado.

Foto: Gabriela Coutiño

Ayer en el municipio de Comitán, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, rindió homenaje a las víctimas entre las que se encontraban dos catequistas, en la celebración de Corpus Christi. De los seis hombres y cinco mujeres, cuatro fueron asesinados en diferentes casas y siete de ellos, que integraban una familia se encontraban reunidos en una vivienda, al término de la celebración dominical, dieron a conocer los obispos Rodrigo Aguilar y Luis Manuel López Alfaro.

Después, los criminales prendieron fuego a las viviendas y dos de los cuerpos quedaron “totalmente calcinados”, agregaron.

En las instalaciones de la Feria de Comitán, López Alfaro declaró que “como Iglesia nos duele” el asesinato de las personas de 15 a 73 años de edad, el 12 de mayo, en Nueva Morelia, que es entrada a una mina de barita que pretendes explotar empresarios, con la ayuda del crimen organizado.

El jueves por la noche, durante su homilía ante 3 mil fieles católicos, el obispo López Alfaro cuestionó: “¿Cuál fue su delito?, de las familias que decidieron rechazar unirse al crimen organizado. “Ustedes van a caminar con nosotros ¿y qué dijeron ellos? ¿A no van a caminar con nosotros? ¿Ah no? (Porque) nosotros caminamos con Dios, no con criminales”, respondieron los mártires.

Las víctimas fueron identificadas como: El catequista Ignacio López Pérez, de 52 años; su esposa Isidra Sosme Temich, de 54 años; Alfonso López Pérez, de 73; Rosalinda López, de 57; Teresita de Jesús Arrazate, de 28 años; Dolores Arrazate Córdova, de 56; Yahari Belén Arreola Solís, de 28 años; Urbano “N”, de 42; Brandi “N”, de 15 años; Jole “N”, de 49 años; y Azael “N”, de 31.

“¿Qué pasó? Fueron fieles a Dios y al final: ¿qué pasó? Son mártires. Un mártir es un testigo que tiene una fe tan grande que le dijo sí a Dios y no le importó su propia vida”, agregó el prelado.