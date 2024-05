Taboada ofrece seguro popular y motopuertos a repartidores de comida de apps

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato de la alianza "Va por la CDMX", Santiago Taboada, prometió a los repartidores de aplicaciones que no "va a haber ningún operativo de tránsito contra las plataformas, contra los motociclistas de esta ciudad", pues afirmó que les dará espacios suficientes para trabajar.

Este lunes, el panista se reunió en el Monumento a la Revolución con repartidores de plataformas como Uber Eats y Didi Food, a quienes les aseguró que, en caso de ganar las elecciones, les dará seguro popular y los apoyará con la construcción de motopuertos y estacionamientos, incluyendo uno en el Zócalo capitalino:

"Vamos a pedirle a todas las plazas comerciales de la ciudad que hagan un espacio, sin costo alguno, con acceso a internet de alta velocidad, para que ustedes puedan estar en un lugar seguro y resguardado con sanitarios".

Los asistentes hacían sonar el claxon y los motores de sus vehículos en aprobación a las promesas del candidato del PRI, PAN y PRD.

Sin reservas, Taboada declaró: "Se los digo, no va a haber ningún operativo de tránsito contra las plataformas, contra los motociclistas de esta ciudad".

Y añadió: "Esos operativos no van a ser porque les vamos a dar espacios suficientes para que realicen su actividad comercial".

Entonces, fue cuestionado sobre si los repartidores están exentos del regreso de las foto multas -que planteó el pasado 3 de mayo en su pacto de Movilidad Sustentable-, a lo que respondió:

"No tiene que ver con las multas, tiene que ver precisamente con estos operativos que les hacen, en estos centros o estos espacios que ellos ocupan muchas veces en la calle, porque no les dan, por ejemplo, como a los sitios de taxi, un espacio para que puedan estar de manera legal y regular".

El aspirante a gobernar la ciudad aclaró que el pacto que firmó esta mañana fueron desarrollados de la mano con los repartidores de aplicaciones. Los puntos que abordó el documento fueron:

- Asegurar el cumplimiento de normas de tránsito, para protección de todos los modos de transporte.

- Fortalecer la infraestructura urbana con 300 kilómetros más de ciclovías, moto puerto, bici y moto estacionamientos en lugares para repartidores.

- Protección social a quienes trabajan por cuenta propia. Creación de esquemas para dar acceso a protección social y beneficios de la cobertura universal de salud, las estancias infantiles y apoyos de vivienda.

- Impulsar en el Congreso de la CDMX la Ley de los Derechos de las Personas Repartidoras por medio de aplicaciones, en donde se establezca un marco justo para despegar dicha labor.

Frente a los repartidores que agitaban banderas del PRD, Taboada reconoció el trabajo que realizaron durante la pandemia por Covid-19 y sentenció: "No queremos más accidentes de tránsito, ni personas muertas, en donde no haya ni una sola consecuencia".

El opositor arremetió contra la postura del actual Gobierno de la CDMX respecto a los repartidores. "Los que hoy están en la ciudad tuvieron la mayoría, los recursos para ayudarles a todas y a todos ustedes, y en ningún momento, ni siquiera en la pandemia, vieron por los trabajadores de las plataformas".

"MALDITA RENEGADA": JUANITO

Al finalizar el encuentro apareció Rafael Acosta, alias "Juanito", usando en la cabeza el listón con los colores de la bandera mexicana que lo caracteriza.

El expetista buscó tomarse una fotografía con Taboada, a quien calificó como el mejor candidato, antes de arremeter contra la candidata de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada:

"Vengo sin dientes, los que me tumbó la Clara Brugada, la maldita renegada (...) que no te engañen, Clara Brugada, Morena, no hizo nada".

El pasado 16 de abril, Juanito irrumpió en un evento de la candidata morenista para confrontarla con gritos, "¡Traidora… me robó Iztapalapa!”, en referencia a la negociación política que llevó a la entonces perredista a gobernar por primera vez esa alcaldía en el 2009.