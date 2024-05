Clara Brugada “le roba” a Santiago Taboada el apoyo del líder del Cártel del Transporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada, candidata de Morena-PT-PVEM a la Jefatura de la Ciudad de México, recibió el apoyo de líderes del transporte concesionado, entre ellos Fernando Ruano, conocido como el líder del “Cártel del Transporte”, quien el pasado 21 de marzo le ofreció incondicionalidad a su opositor, Santiago Taboada.

La reunión fue la tarde de este martes en el paradero de Taxqueña, en un encuentro privado, sin convocatoria a la prensa y pese a que, por la mañana, la morenista se encontró con otros líderes del sector en la alcaldía Iztacalco.

“Agradezco aquí al señor Ruano, gran dirigente de los transportistas”, le dijo al dueño de la Ruta 111 y presidente de la Coalición de Taxistas Ruta 1, entre otras, minutos antes de que se tomara fotos con él cuando colocaban propaganda de la candidata en uno de sus camiones.

Ante unos 200 operadores e integrantes del Consejo de Administración de las Rutas 1, 57 y 15, les dijo:

“Venimos porque hay coincidencias de fondo, la primera tiene que ver con hacer un gobierno honesto, que trabaja para el bienestar del pueblo. Un programa de movilidad moderno, que nos lleva a la transformación, al beneficio de la gente…, pero no podemos hablar de modernización, de la gran movilidad que requiere a la Ciudad de México dejando fuera a los transportistas”, agregó.

Y les ofreció darles seguridad social, implementar un programa de salud y que “no permitirá corrupción alguna”. Les dijo: “Vamos a trabajar juntos, me voy a reunir con ustedes periódicamente para ver los avances y que no se comentan injusticias con ustedes… vamos a gobernar de la mano con ustedes, sin afectar en lo particular a ninguno”.

El 21 de marzo, Fernando Ruano le ofreció a Santiago Taboada su respaldo y el de sus cientos de trabajadores en un encuentro en la colonia San Pedro, alcaldía Iztacalco.

¿Y la tarifa?... “No quiero hablar de ello”

Por la mañana, Clara Brugada, prometió que, de ganar las elecciones del 2 de junio, pondrá fin a la circulación de los microbuses por las calles de la Ciudad, iniciativa que se ha intentado hacer desde la administración de Marcelo Ebrard.

“En mi gobierno concluirá para siempre el microbús como medio de transporte, todos los transportistas tienen que tener transporte nuevo, financiado, incluido que garanticen a todos bienestar”, aseguró.

La morenista también habló de implementar programas para evitar el asalto en transporte; que los conductores apoyen la lucha contra la violencia hacia las mujeres; la digitalización del cobro; nuevas rutas con paradas específicas, así como impulso a la electromovilidad.

Y aunque reconoció que los microbuses “provocan accidentes y a la ciudadanía un gran malestar”, afirmó que “llegó el momento para que los transportistas se reivindiquen ante la ciudadanía con nuevo transporte con apoyo total del gobierno”.

Por su parte, los líderes de transporte concesionado le pidieron apoyo con actualización de tarifas, vehículos nuevos y que les cumplan las promesas.

En el intercambio de posiciones, Félix Batres, representante de la ruta 86, se quejó de que la exjefa de gobierno y ahora candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, “abandonó” algunos acuerdos que tenía con ellos.

Ante la pregunta de si contempla un aumento a la tarifa del transporte, dijo que “es de los temas más complicados, pero hoy salimos de la mano con los transportistas, en todo lo que tenemos que hacer, y ese es un tema que tenemos pendiente”.

-¿Hay la posibilidad?

-No quiero hablar de ese tema. Estamos en un acuerdo por mejorar la movilidad la Ciudad de México.