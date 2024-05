“Ilegal y deshonesto”, el llamado a marcha por la democracia: Álvarez Máynez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que se diera a conocer que se realizará una marcha organizada por asociaciones ciudadanas en defensa de la democracia este 19 de mayo, a la que acudirá Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que esa convocatoria es ilegal y deshonesta.

En su vista a la Universidad Panamericana (UP) en Guadalajara, el aspirante presidencial resaltó que la marcha es una traición para quienes creyeron que esas movilizaciones eran un esfuerzo ciudadano, no partidista y no electoral, además lamentó la participación del empresario Claudio X. González.

“Por supuesto que es ilegal, que es deshonesto. Que es una traición a quienes creyeron que ese era un esfuerzo ciudadano, no partidista, no electoral. Lamento mucho el papel que está jugando Claudio X. González. Ahora dicen que el voto útil es votar por el tercer lugar…. Pero bueno, no podíamos esperar otra cosa de quienes han fallado una y otra vez a México”, resaltó.

En entrevista con medios en Guadalajara, el candidato emecista afirmó que la marcha es sólo para defender las plurinominales de Marko Cortés y Alejandro Moreno, presidentes nacionales del PAN y del PRI, respectivamente.

También respondió al comentario de Marko Cortés en el que aseguró que sería bueno para México que MC no alcance el registro como partido, a lo que el zacatecano afirmó que el PRI y el PAN están más cerca de perder el registro.

“Yo creo que Marko y ‘Alito’ no tienen idea de lo que es bueno para el país. Y así se los han hecho saber los mexicanos a ellos. Que no creen en la democracia. Justamente, ¿cómo es posible que quienes dicen defender la democracia sean los primeros en atacar el pluralismo? Estar más cerca de perder el registro de ellos que nosotros. Nosotros vamos creciendo en las encuestas y ellos van bajando. Entonces, es el mundo al revés”, resaltó.