La “marea rosa” plantea formar un partido político; convocan a reunión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Guadalupe Acosta Naranjo convocó a las organizaciones que colaboraron con el Frente Cívico Nacional (FCN) y a quienes simpaticen con ellos a una reunión el próximo sábado 6 de julio en la Ciudad de México.

Mediante un video publicado en su perfil de X, el político mexicano informó sobre la inquietud de dirigentes del FCN y otras organizaciones de crear un nuevo proyecto político: “Construir un nuevo esfuerzo, a construir una nueva alternativa que tenga como característica, una alternativa disruptiva, nueva, plenamente ciudadana”.

Pidió a los simpatizantes plasmar sus propuestas en un documento y que lo lleven el día de la reunión, cuya sede todavía no se ha definido.

Comentó que buscarán hacer un recorrido por todas las entidades del país para llevar el proyecto a quienes no puedan asistir a la Ciudad de México.

Recalcó que los actos que han acontecido esta semana, después de la jornada electoral del 2 de junio, ha “demostrado que los temores que teníamos y que tenemos de la regresión autoritaria que ha vivido y se puede profundizar en México eran ciertas”.

Dentro de su discurso no reconoció a Claudia Sheinbaum como virtual presidenta electa y se refirió a la morenista como “quien hoy se asume como la candidata ganadora”, además de acusarla de “dar pasos que no son alentadores para nuestra democracia”.

Enfatizó que el Frente Cívico Nacional no se va a rendir y convocó a todos “los que no nos queremos vencer, los que no queremos que en este país se profundice la profunda antidemocracia que estamos viviendo”.

Las decisiones que están tomando @lopezobradooor_ y su discípula @Claudiashein confirman nuestro diagnóstico, van por reducir la pluralidad y asaltar la constitución.



Debemos resistir, convocamos a un encuentro nacional ciudadano el sábado 6 de julio.pic.twitter.com/koFCCXKZ6h — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) June 11, 2024

Guadalupe Acosta Naranjo es un político mexicano que se denomina de izquierda. Fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual está en riesgo de perder el registro como partido federal.

Por ese partido fue diputado local y federal, y en el estado de Nayarit ocupó el cargo de subsecretario de gobierno en el periodo de 1999-2000.