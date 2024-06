“No todo son acuerdos cupulares”: esto respondió AMLO sobre la alianza del Partido Verde y Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No todo son acuerdos cupulares entre partidos, se manda obedeciendo al pueblo y en el caso de la descomposición, se tiene que purificar la vida pública, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el cuestionamiento de alianzas como la que hizo Morena con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Verde, que ha llegado a la Presidencia de la República con el PAN, con el PRI y también con Morena, se mantuvo en alianza con el partido en el poder en las últimas dos elecciones, pero ninguna que incluyera al hoy mandatario federal.

“En esto de los acuerdos de los partidos, pues nada más que sepan que el que traiciona al pueblo, el que finge representar la pueblo, pero en los hechos, no actúa defendiendo al pueblo… porque somos servidores públicos; si fuésemos empresarios, comerciantes o tuviésemos otro tipo de actividad, pues nos dedicamos a eso. Nosotros somos servidores públicos y nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo, Morelos decía: ‘siervos de la nación’”, dijo.

Agregó el cuestionamiento: “¿Quién nos paga? El pueblo. Entonces, que no piensen que todo son acuerdos cupulares, ‘a ver, nos ponemos de acuerdo arriba, la gente ni se da cuenta, hombre; nos podemos ir a una casa a Las Lomas, buenos vinos, no de Querétaro, no de Guanajuato, ni de Zacatecas, ni de Baja California, sino de Europa, buenos vinos de importación’”.

–¿No sería el caso del Partido Verde, presidente, que busca…?

–No, yo no sé; en general. Es el caso de la descomposición, que se tiene que ir resolviendo, se tiene que ir purificando la vida pública con la participación de la gente.

Este martes, Proceso publicó: “El ascenso del Partido Verde como segunda fuerza política de la mano de Morena es el resultado de la perversión del sistema político mexicano. A pesar de ser un partido con un historial lleno de trampas e ilegalidades, ha sido parte de tres alianzas gobernantes desde el año 2000 gracias a sus acuerdos cupulares”.

“Lleva 18 años siendo parte del gobierno, beneficiándose al lado del PAN, del PRI y ahora de Morena. Es el producto más acabado de cómo se puede pervertir un sistema”, afirma Paula Sofía Vásquez Sánchez, coautora de La mafia verde. Traición, política y escándalos del Partido Verde Ecologista.

Al consultarle al presidente López Obrador cómo lograr una pluralidad en medio de una mayoría calificada, en el ámbito legislativo, apuntó: “Pues defendiendo al pueblo. Por ejemplo, la legislatura que todavía está participando, bueno, que queda nada más la permanente, pero actuaron muy bien, sobre todo el grupo que está a favor de la transformación, esos se mantuvieron unidos y ayudaron muchísimo.

“Y hablan de contrapesos. Ah, ¿cuál contrapeso? No hay, porque los que se sienten dueños de México todavía dominan”, dijo.

Sobre los resultados que obtuvo la oposición en las últimas elecciones insistió en que no lo escucharon cuando habló de tomar en cuenta al pueblo.

“No me hicieron caso, les entraba por un oído y les salía por otro. Les estuve diciendo: ya hay mucha conciencia en el pueblo, respeten al pueblo, no estén pensando que el pueblo no existe, que ustedes son los que forman la opinión pública, que ustedes pueden a sus anchas manipular, que la política es asunto de los políticos, que lo importante es la sociedad política, no el pueblo”, criticó.