Tribunal Electoral crea comisión especial para analizar juicios contra la elección presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) constituyó una comisión especial para analizar los “juicios madre” impulsados por los partidos de oposición para anular los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, entre cuyos agravios destacan la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral o el presunto uso irregular de los programas sociales para favorecer a Morena y su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta Comisión Sustanciadora de la Elección de Presidente de la República integrará un “expediente de la elección presidencial” sobre los tres juicios de inconformidad que presentaron por separado un grupo PAN-PRD, el PRI y la derrotada candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, y lo someterá a votación en la Sala Superior.

“No es fácil adelantarle qué es lo que va a suceder, tenemos que evaluar cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas”, advirtió el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien integrará la comisión junto con Felipe de la Mata Pizaña.

“Tengo entendido que son seis mil páginas de los juicios de inconformidad presentados por el PAN y el PRD”, agregó, durante una conferencia de prensa a la que acudieron los dos magistrados y la presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fragoso.

En paralelo a este “juicio madre”, los cinco magistrados del TEPJF tendrán que resolver los 191 juicios de inconformidad que han recibido hasta el momento.

Respecto al nombramiento de una persona que funja como magistrado para calificar los resultados del proceso electoral –lo que deberá hacerse a más tardar el próximo 6 de septiembre–, los tres magistrados que dieron la conferencia pidieron paciencia a los reporteros, pues insistieron en que todavía no se sientan las ponencias de la Sala Superior para “hablar del tema”.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Soto insistió en que “no hay división” entre los magistrados del TEPJF, a pesar de la evidente existencia de dos grupos antagónicos en el seno de la institución, uno conformado por Fuentes, De la Mata y Soto, y otro integrado por Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

“Podemos tener más afinidades o no de manera personal, pero no tiene que ver con un tema sustantivo de división, ni mucho menos (…) las diferencias que tenemos por las sacamos en las sesiones, ahí sí se vale y son muy públicas”, dijo, y agregó que “yo puedo tener una interpretación y mis compañeros otra y mi compañera Janine y el magistrado Reyes tendrán la suya; podremos no coincidir en todo”.