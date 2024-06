Cuauhtémoc Blanco insulta al empresario que lo acusa de tener cuenta en Islas Caimán (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobernador con licencia de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se lanzó contra el empresario que lo acusa de tener una cuenta en Islas Caimán.

“Este imbécil debe investigar bien”, aseguró; además, anunció que este lunes regresará al cargo y que está listo para entregar el poder a cualquiera de las dos candidatas que gane la elección hoy domingo.

El mandatario acudió a votar en la casilla del lujoso fraccionamiento Tabachines acompañado de su esposa, la exmodelo brasileña Natalia Rezende.

En entrevista posterior, señaló que este lunes 3 de junio regresará a ocupar la gubernatura de Morelos, luego de que debió solicitar licencia hace más de 45 días, pues también es candidato a diputado federal plurinominal.

En relación con la acusación del empresario Arturo Castagné, de que Blanco Bravo tiene una cuenta bancaria en Islas Caimán, en la que guarda más de 2.5 millones de dólares, así como la existencia de otras cuentas de sus funcionarios y amigos más cercanos, el mandatario estalló: “que me investiguen, ya se los he dicho muchas veces. Yo no sé de dónde saca esa persona… porque además se me hace un estúpido”.

Luego siguió con la andanada de insultos contra el empresario a quien nunca mencionó por su nombre: “Yo se los he dicho siempre, ustedes saben, que me investiguen, yo no tengo nada que esconder. Es normal, así es la basura de la política. Hay gente mala, gente que quiere destruir tu imagen, que me investiguen. Díganle al imbécil éste que sacó eso que me investigue, que investigue bien”.

Advirtió que va a denunciar al empresario, dijo que en eso está su equipo jurídico, pero adelantó con resignación que “no va a proceder”.

“Sólo es un desgaste, pero me gustaría que procediera, porque lo que sacó este imbécil no se vale, sólo quiere destruir mi persona, mi imagen. Uno se molesta, porque no se vale”, sostuvo mientras cargaba a su hijo menor de apenas uno o dos años.

Dijo que está tranquilo y que va a regresar el lunes a la gubernatura para continuar “chambeando”.

Dijo que falta entregar muchas obras que están pendientes y señaló que al mismo tiempo su equipo analiza si tendría que pedir permiso de nueva cuenta. Aseguró que está listo para entregarle el poder a quien gané la elección este domingo, sea Margarita González y Lucía Meza, sin mencionarlas por su nombre.