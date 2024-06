Elección en Puebla: Alejandro Armenta y Eduardo Rivera se declaran ganadores

PUEBLA, Pue., (apro).- Al término de las votaciones de este domingo, tanto Alejandro Armenta Mier, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, como Eduardo Rivera Pérez, de Mejor Rumbo para Puebla, salieron a declararse ganadores en la contienda por la gubernatura.

En respectivas ruedas de prensa, acompañados del resto de los candidatos y candidatas, así como por sus equipos de campaña, el morenista y el panista aseguraron contar con encuestas de salida que les dan una ventaja en los resultados.

Los primeros en salir a declararse ganadores de los comicios fueron los panistas Rivera Pérez por la gubernatura y Mario Riestra Mier, por la alcaldía de Puebla capital.

El alcalde con licencia resaltó que la participación ciudadana este día en la entidad fue copiosa y que contaba con las encuestas que le daban la victoria, aunque reconoció que el escenario se presentaba competido.

El candidato de la alianza PAN-PRI-PRD y PSI reconoció que era importante esperar el conteo rápido y de votos que son las únicas fuentes certeras que reconoce el órgano electoral, por lo cual llamó a sus representantes de casilla, ciudadanos y equipo de campaña para defender los resultados casilla por casilla. “Porque la victoria es nuestra y la vamos a defender”, puntualizó.

En tanto que Riestra igual pidió no bajar la guardia para cuidar el conteo de votos que se llevará a cabo en las próximas horas. “Sabemos a quienes tenemos en frente, sabeos que van a querer hacer lo imposible por robarse la elección en estos momentos y en las siguientes horas, no vamos a bajar la guardia”, expresó.

No obstante, manifestó: “hoy los poblanos demostramos que, frente a una elección de Estado, frente al uso descarado del aparato de gobierno para robarse una elección, los poblanos demostramos que ni nos doblegamos, ni nos vendemos, ni nos amedrentamos”.

Diez minutos después, Armenta se presentó para declararse ganador de la jornada cívica de este domingo y de la misma forma lo hizo José Chedraui Budib, candidato a la alcaldía de la capital.

Armenta Mier afirmó que su ventaja sobre el panista Rivera Pérez es de dos dígitos, por lo que la calificó de contundente.

“En Puebla los números que tenemos, de estudios serios, de encuestas de salida, siempre en el respeto a la ley y al PREP, va a arrojar lo que tenemos todos, un resultado de más de dos dígitos tanto en la entidad, como en la capital, con Pepe Chedraui. Es un triunfo contundente”, expresó.

En su discurso, Armenta habló incluso de lo que será su gobierno, en el que aseguró que no permitirá que “nadie meta mano al presupuesto”. “El gobierno no será botín de nadie”, declaró el candidato, quien señaló que no quiere heredar a sus hijos “un desprestigio”.

En tanto que Chedraui dio por hecho que su triunfo en la capital poblana y aseguró que todo lo que prometió en su campaña lo va a cumplir. “Encuestas serias, dan la ventaja amplia que Puebla capital se ganó”, sostuvo.

Cabe señalar que la mayoría de las empresas que realizaron encuestas de salida como MasData, Enkoll, Beap y Parametría dan el triunfo electoral tanto a Armenta como a Chedraui.

Armenta convocó a sus simpatizantes a festejar el triunfo en el zócalo poblano, mientras que la coalición Mejor Rumbo para Puebla pidió festejar con una concentración en la fuente de los Frailes, en la calle Juárez.