Movimiento Ciudadano confirma dos muertos por enfrentamiento en Jiquipilco

TOLUCA, Edomex (apro).– Dos personas murieron durante el enfrentamiento a balazos entre simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Jiquipilco.

La discusión se presentó en la Avenida Hidalgo, a las afueras de una casilla electoral, y el hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a sujetos armados que disparan en varias ocasiones en contra de lo que parece ser una patrulla.

El enfrentamiento dejó como resultado dos personas fallecidas, integrantes del equipo del candidato de MC a la alcaldía.

Anselmo García, representante de MC ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), refirió que los hechos se presentaron alrededor de las 15:00 horas: “Las versiones señalan que previamente el equipo del candidato a la presidencia municipal de MC había recibido un reporte de una acción de presunta compra del voto por parte de integrantes del equipo del candidato del PRI, quien aspira a la reelección”.

BALAZOS EN JIQUIPILCO



Un grupo de personas armadas buscan desestabilizar la elección en Jiquipilco.



Se reporta una persona muerta que se atribuye como escolta del candidato de @MovCiudadanoMX

Cuando lo emecistas acudieron a verificar los hechos, presuntamente fueron recibidos a balazos y en ese hecho fallecieron dos compañeros del equipo del candidato del partido MC.

“Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, pero no hicieron nada. En el video al parecer se ve una patrulla, no se distingue si es de la estatal o municipal, pero tampoco repelieron o hicieron algo por evitar la confrontación, lo que es condenable repudiable y demandamos que las autoridades correspondientes garanticen la tranquilidad y la paz en ese municipio y en todo el estado para que no se desborde la violencia y concluya la jornada en condiciones de tranquilidad y paz”, planteó.

El representante partidista demandó que las autoridades abran una investigación, deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables, a los autores materiales e intelectuales; “hechos como éstos no se pueden tolerar, no se pueden permitir este tipo de acciones”, manifestó.

Por su parte, Víctor Capilla, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró que su instituto político no acompaña ningún acto de violencia, y exigió que las autoridades deslinden responsabilidades.