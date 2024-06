El Tribunal Electoral rechaza multa del INE a Morena por 21.9 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evitaron a Morena el pago de una multa de 21.9 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por no reportar miles de pintas, bardas y espectaculares con lemas de "#EsClaudia" o "#En la encuesta la respuesta es Claudia" como gastos de precampaña.

Los tres integrantes de la Sala Superior del TEPJF consideraron que el INE no explicó cómo identificó cada una de estas pintas con Sheinbaum, y que no podían considerarse como gastos de campaña, dado que el árbitro electoral no consideró la propaganda reportada por el partido durante el proceso interno de Morena para seleccionar su candidatura a las elecciones presidenciales.

El proyecto original de la magistrada Janine Otálora Malassis planteaba confirmar las multas del INE y considerar inoperantes los reclamos de Morena contra los 4 mil 249 hallazgos de propaganda a favor de Sheinbaum en espacios públicos. El proyecto sostenía que estas bardas y pintas seguían visibles durante el periodo electoral, y que sí representaban un beneficio a favor de Sheinbaum.

Sin embargo, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera hizo suyos los argumentos de Morena y pidió desechar dos puntos de la resolución de Otalora, que validaban dos multas por 14 millones de pesos. El magistrado coincidió con Morena y sostuvo que el INE hizo señalamientos "genéricos" cuando atribuyó las 4 mil 249 lonas y pintas a Sheinbaum sin explicar, en cada una de ellas, en qué constituían un beneficio para la ahora virtual candidata electa.

El magistrado subrayó además que “el uso de un hashtag seguido de un nombre, con la frase 'En la encuesta es la respuesta', no constituye en principio un llamado al voto ni un acto de precampaña. Incluso, hay sentencia en ese sentido", y minutos después agregó que las bardas hacían referencia al proceso interno de Morena y no a la precampaña.

Por ello, Fuentes pidió devolver el expediente al INE para indicar "de qué manera cada uno de los hallazgos hace alusión de forma directa e inequívoca a la persona participante en el proceso interno de selección de candidaturas de Morena", y para que el árbitro electoral tome en cuenta que el uso de un hashtag seguido de un nombre y la frase de la encuesta no entran como gastos de precampaña.

La postura de Fuentes fue apoyada por la presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fragoso, y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con lo que alcanzó la mayoría de tres contra una. A consecuencia, el INE tendrá que emitir una nueva resolución respecto a la multa que impondrá al partido guinda, el cual, a su vez, podrá volver a impugnar el nuevo acuerdo.