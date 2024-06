El morenista Eduardo Ramírez se declara ganador de la gubernatura de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ (apro).– Eduardo Ramírez Aguilar, candidato de la coalición Sigamos haciendo historia, se declaró ganador de la contienda por la gubernatura del estado con una amplia ventaja sobre su contendiente más cercana, Olga Luz Espinosa Morales, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por Chiapas.

A dos horas del cierre de casillas, el morenista citó a conferencia de prensa en un hotel de la ciudad para anunciar su triunfo, y agradecer a las y los chiapanecos su respaldo en las urnas y por “la gran esperanza que han depositado en mí como su próximo gobernador”.

“Lo asumo con absoluta responsabilidad y con humildad. Me comprometo a entregar mi vida total al servicio del pueblo, asumiendo mi responsabilidad con determinación, con prudencia y sabiduría”, dijo después de informar la participación ciudadana de más del 60 por ciento.

“Sepan que entre todos vamos a construir el Chiapas que queremos tener”, dijo al prometer que una de las prioridades de su gobierno será la construcción de la autopista Palenque–San Cristóbal de las Casas. Además, adelantó que de no dar resultados en un año de gobierno, mandará a convocar una consulta popular para la revocación de mandato.

“Quiero brindarle esta victoria de Chiapas, este triunfo quiero brindarse a Dios Todopoderoso, porque si no hubiera sido por él, no tendríamos tanta legitimidad, me están entrevistando en medios nacionales, Chiapas es tendencia a nivel nacional por la manera robusta como se gana, pero no me me la creo, ni me la voy a creer jamás, porque no fue mi liderazgo no fue mi trabajo, fue el trabajo de todos ustedes”.

Cuestionado sobre la inseguridad que azota a la entidad y el combate a la violencia en las regiones como la Sierra, Frontera y Frailesca, el candidato dijo que todo aquello que es facultad del fuero común tendrá que ser combatido a cabalidad, “van a ver abrazos, pero cero impunidad”.

Aseguró que integrará una agenda en el tema de seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado.

Al morenista se le preguntó si en su propuesta de inclusión y equidad de género, Olga Luz Espinosa Morales, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Karla Irasema Muñoz Balanzar, de Movimiento Ciudadano, podrían ser convocadas para integrarse a su equipo de gobierno. “Sin problema alguno”, comentó.