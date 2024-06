“La odio”: Alazraki reacciona con furia al triunfo de Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El publicista Carlos Alazraki y los invitados en su programa de Atypical Teve reaccionaron con furia al anuncio del triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial.

En la transmisión del programa en su canal de YouTube participaron Pedro Ferriz de Con, Guadalupe Loaeza, Ricardo Alemán y Laura Zapata.

Alazraki, crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionó con ira cuando en la tranmisión de Televisa se proyectó a Sheinbaum como ganadora de los comicios presidenciales.

“No pongas ninguna de esas mamadas”, dice el publicista. Ferriz de Con le comenta: “todos dicen que Televisa está en la lona”.

Carlos Alazraki, Pedro Ferriz de Con, Francisco Martín Moreno, Guadalupe Loaeza, en modo funeral, se resisten a ver la realidad y revientan contra Televisa. pic.twitter.com/ZtS5N9Bxeb — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 3, 2024

“Que se vaya a la chingada, la odio”, dice Alazraki en otro momento del programa. “Va a ser la peor presidenta de la historia, va a ser una pinche dictadura de quinta”.

–Y nos tenemos que ir –le comentan.

–Yo no me voy, yo lucho por México, perdón.

–Te van a quitar tu casa…

–Que me la quiten, a ver, yo no doy las nalgas, que me persigan –responde Alazraki.

“Que se vaya a la chingada (Claudia Sheinbaum) la odio”

“Que me metan a la cárcel”



La cereza del pastel del triunfo de Claudia es haber tenido la oportunidad de ver a un grupo de señores de la tercera edad estar rabiando pic.twitter.com/pbcdcWItHZ — Tania (@tania__rd) June 3, 2024

Pedro Ferriz de Con incluso se quejó de su programa fue "bajado".