“¿Perdimos Kimosabi?”: Joaquín López-Dóriga revienta contra Claudio X. González (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El empresario Claudio X. González, impulsor de las movilizaciones de la Marea Rosa y de la candidatura de Xóchitl Gálvez, publicó una reflexión en sus redes sociales sobre la derrota de la oposición, que obtuvo una fuerte réplica por parte del conductor Joaquín López-Dóriga, crítico también de la 4T.

“Perdimos y hay que reflexionar, entender y aprender de la derrota”, dijo el fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en su cuenta de X.

“Dicho eso, la que vivimos fue una elección de Estado -encabezada por el presidente de México- a lo largo de 5 años y medio. Propaganda, abuso y clientelismo son los signos de Morena. Lo suyo no es el servicio, es el poder.

“Con el resultado de la elección, la amenaza autoritaria y destructiva de Morena se incrementa y recrudece. Por ello también se tienen que fortalecer los esfuerzos ciudadanos de resistencia para salvar democracia, libertad y derechos. Al tiempo”, afirmó Claudio X. González.

— Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) June 3, 2024

En su noticiero de Radio Fórmula, Joaquín López-Dóriga dedicó un comentario al empresario, a quien acusó de ser parte del clima de encono y rijosidad que vive el país.

“Ahora Claudio X. González es el primero en salir a decir ‘perdimos”. ¿Pues no que Claudio X. González era ajeno por completo a este proceso en lo que tenía que ver con la coalición opositora y con Xóchitl Gálvez?

Joaquín López Dóriga cuestiona a Claudio X González:



“Perdimos Kimosabi, perdiste tú Claudio X González, perdiste tú, yo no. Perdiste todo lo que organizaste, tu hiciste la polarización y la rijosidad. Tú no me representas, y yo no creo en tu sociedad civil”

pic.twitter.com/3QJEUZNX7R — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) June 3, 2024

“¿Perdimos? ¿Perdimos Kimosabi? Perdió Claudio X. González y todo lo que organizó. Parte de este clima de encono, parte de este clima de rijosidad, parte de este clima de polarización, parte de este clima que ahora sale a decir muy a su estilo 'perdimos'. No Claudio, perdiste tú. ¿O a quién representas tú? A mí no y no sé a qué parte de la sociedad civil entre comillas sí".

López-Dóriga consideró que si la oposición quiere ser competitiva en 2030 “no puede basarse ni en el PRI ni en el PAN y, si sobrevive, ni en el PRD. Tiene que encontrar nuevas fórmulas a partir de alianzas ciudadanas, verdaderamente ciudadanas, no de falsos dirigentes de falsa sociedad civil", aseveró.

