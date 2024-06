Sheinbaum y Biden conversan telefónicamente: esto fue lo que abordaron

WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sostuvieron una conversación telefónica para hablar de las elecciones mexicanas del pasado domingo y exponer su compromiso a trabajar juntos.

“Los dos líderes enfatizaron su compromiso de seguir manteniendo una alianza fuerte y de colaboración para avanzar en democracia, seguridad y prosperidad en las dos naciones”, informó la Casa Blanca en un breve comunicado de prensa sobre la reseña de la llamada telefónica.

Aunque ya lo había hecho por escrito en la mañana de este lunes, Biden aprovecho la conversación para felicitar verbalmente a Sheinbaum por su triunfo en los comicios presidenciales de este domingo 2 de junio, y destacó la gran afluencia electoral en los mismos.

“El presidente Biden llamó a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su histórica victoria electoral para ser la próxima presidenta de México, también le expresó sus felicitaciones para el pueblo mexicano por su exitoso, libre y justo proceso electoral”, enfatiza el comunicado.

