Este es el mensaje de AMLO a la clase media que cuestiona los resultados de las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejo de reflexión y de no dejarse manipular también lo dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la clase media que cuestiona los resultados de la elección.

“Lo que tienes que pensar es que te jugaron el dedo en la boca”, dijo.

Gran parte de la conferencia matutina la dedicó a enviar mensajes a quienes señalan y dudan de los resultados que se obtuvieron con el tabasqueño en el poder, los cuales critican que no logró él –incluida la mayoría calificada en el Legislativo–, pese a los años de luchar por la presidencia de la República y de recorrer el país.

“’Todavía no alcanzo a comprender´; lo que tienes que pensar, con todo respeto, es que te jugaron el dedo en la boca y ahora ya no lo permitas, no permitas que te avasallen y te manipulen porque mucha gente es gente buena, no tienen malas entrañas, sino es por todo el bombardeo al que fueron expuestos sin protección de nada”.

Después insistió en la explicación: “¿Por qué no lo esperaban? Porque se creyeron todas las mentiras difundidas por los que se dedicaron a saquear al país (...) Muchos de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa, entonces, no les gusta, pero fue un desastre el modelo neoliberal y fíjense el papel de la manipulación”.

“¿Qué fue lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos? Lo opuesto, de que la tragedia de México, de que la crisis de México es la de ahora. ‘¡Nunca había estado tan mal el país como ahora! ¡Qué terrible!’ Y muchos se lo creyeron, pero, además, aun cuando la realidad es otra, porque no quisieron ver la realidad, y además porque fue mucho, ha sido mucho el bombardeo de mentiras”.

El presidente López Obrador también dijo que hay fanáticos y odiadores. “Es importante la reflexión, la autocrítica, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y cuando menos respetarnos”.

Refirió el abucheo que recibió el exministro Arturo Zaldívar, que cuando acudió a votar “lo maltrataron” entre gritos de “vendido”.

“Y que le gritaban: ´eres un traidor´ y me acordé que cuando en vísperas del golpe y asesinato de Madero, asesinan, torturan a su hermano Gustavo en la Ciudadela, y un grupo de fifís de la más alta sociedad hacen una caravana para celebrarlo en los carros y ese grupo quema la casa de los Madero y son los que festejan el asesinato del presidente Madero”, dijo.

El Ejecutivo Federal afirmó que esos odios que, dice, se desatan con las transformaciones, deben evitarse por todos los medios; al mismo tiempo, agradeció a los adversarios que aun con insultos lograron autolimitarse, lo cual se tiene que celebrar, “porque no es poca cosa llevar a cabo una transición de manera pacífica”.

Llamó a los medios a que sean responsables, que busquen los equilibrios, la objetividad, el profesionalismo y que hagan a un lado lo tendencioso.

A otros opositores también los consideró en una burbuja, muy divorciados del pueblo y que son dos mundos, además de asegurar que son autoritarios, violentos y odiadores.

“Hay resistencias porque si toda la vida o un buen trecho de la vida se tuvo un pensamiento conservador, clasista, racista, está difícil cambiar, por eso todo el esfuerzo está dirigido a los jóvenes porque tienen frescura, no tienen ideas preconcebidas no son sabiondos”, aconsejó.