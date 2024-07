El INE acusa a Amado Avendaño de financiar evento de la “Marea Rosa” en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Instituto Nacional Electoral lo requiriera para aclarar un supuesto financiamiento de un evento de la “Marea Rosa” al que acudió la excandidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez en el Zócalo capitalino, el comunicador y activista Amado Avendaño acudió hoy al instituto electoral para aclarar la situación que atribuyó a una persecución política.

El integrante del Frente Cívico Nacional recibió un requerimiento del INE donde se le informa de una queja que lo acusa de haber aportado mobiliario para el evento de la “Marea Rosa” llevado a cabo el pasado 19 de mayo. Según la acusación Avendaño aportó:

Un templete principal con escalera, faldón y pódium.

Torres de audio, consolas y plantas de luz.

10 camiones de desemboque.

Contratación de personal para la instalación del equipo de audio y templete.

Mil vallas metálicas.

Carpas blancas.

4 vehículos para traslado de equipo.

1 camper con baño.

El comunicador compartió el documento en una publicación en su cuenta de la red social X el 8 de julio, donde aseguró que la acusación viene por un video que subió a YouTube.

“Este lunes recibí en mi domicilio un requerimiento del INE acusándome de que yo pagué el evento de la Marea Rosa el 19 de mayo”.

Este lunes recibí en mi domicilio un requerimiento del @INEMexico acusándome de que yo pagué el evento de la #MareaRosa del 19 de mayo (háganme el rechingado favor), basados en un video de YouTube que hice en vivo un día antes. No mamen ¿de veras creen que yo puedo pagar algo… pic.twitter.com/QHxixcUkUq — Amado Avendaño (@Amadoelquelolea) July 9, 2024

El martes, el Instituto Nacional Electoral publicó a través de su cuenta Certeza INE una aclaración sobre el requerimiento enviado a Amado Avendaño, en el cual no se le acusa de haber aportado los bienes señalados y sólo se pide un pronunciamiento sobre la queja emitida en su contra.

“La Unidad Técnica de Fiscalización no hace afirmación alguna ni acusa a Amado Avendaño de realizar aportaciones para la celebración de un evento público el 19 de mayo pasado”.

??#ACLARACIÓN | La Unidad Técnica de Fiscalización no hace afirmación alguna ni acusa a Amado Avendaño de realizar aportaciones para la celebración de un evento público el 19 de mayo pasado.



Únicamente, se concreta a decir que un quejoso lo señaló como aportante y le pide se… — Certeza INE (@CertezaINE) July 9, 2024

Certeza INE es un proyecto implementado por el Instituto Nacional Electoral para combatir la desinformación electoral en redes sociales durante los procesos electorales, monitorea redes y medios de comunicación para detectar las noticias falsas y desmentirlas con evidencia.

Como respuesta al tuit del INE, Avendaño publicó en la misma red que el instituto tiene las pruebas de que “el evento está comprobado en sus gastos y responsables” y acusó al Instituto de tener consideraciones porque la queja “viene de Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE”.

Quien acusa tiene que probar, pero según el @INEMexico cualquiera puede venir a acusarme de lo que quiera sin una sola evidencia de lo que afirma y yo estoy obligado a responder bajo la amenaza de que si mo lo hago me multan con 54 mil pesos. Para el INE la carga de la prueba es… https://t.co/ZaCLC6csi0 — Amado Avendaño (@Amadoelquelolea) July 9, 2024

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, declaró que tenía 48 horas para contestar el requerimiento y posteriormente, en entrevista con Gabriela Warkentin para W Radio, informó que, de no responder, sería acreedor a una multa de 54 mil pesos.

Explicó que en su respuesta tiene que mostrar la documentación de cómo se hicieron las aportaciones, si en especie, por transferencia o por cheques, y explicar la razón de su transmisión en YouTube, a lo que respondió que lo hizo porque “se me dio la gana”.

Aseguró que no tiene ninguna vinculación política y que no participó en campañas durante la elección. “No tengo ningún tipo de vinculación política, ni estuve participando yo en las campañas como tal, yo no fui parte de ninguna campaña sino de la ‘Marea Rosa’”.

Esta mañana, Avendaño acudió a las oficinas del INE a entregar la respuesta al requerimiento entregado el lunes 8 de julio en su domicilio. De ello dio cuenta mediante un tuit acompañado de una fotografía suya en la entrada de las oficinas del instituto.

“Acabo de entregar en la oficialía de partes del INE la respuesta al requerimiento que me hizo la Unidad Técnica de Fiscalización en la que me hace presunto responsable del financiamiento de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada”.