Xóchitl Gálvez acusa a magistrados del TEPJF de proteger a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La excandidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusó a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de buscar proteger al presidente Andrés Manuel López Obrador, al pretender desechar su demanda por la presunta injerencia del mandatario en el proceso electoral pasado.

La panista, quien fue derrotada con una diferencia de 30 puntos por la morenista Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, aseveró que las intervenciones del presidente, que están acreditadas en sentencias judiciales, sí vulneraron su derecho a ser votada en la pasada elección.

“Lo que una servidora está viendo es la sumisión de algunos magistrados del Tribunal, que en lugar de resolver que esta elección ha sido la más inequitativa de los últimos años, prefieren quedar bien ante los ojos del inquilino de Palacio Nacional”, aseguró la senadora.

Gálvez Ruiz lamentó no haber podido reunirse con las seis magistraturas, como se le había prometido. Solo fue recibida por la presidenta Mónica Soto y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y por separado. La magistrada Janine Otálora no pudo recibirla “por motivos de salud”.

"Para ellos yo ya no existo", se quejó la excandidata presidencial.

La panista defendió su demanda:

“No pedí la anulación. Lo que pedí es que se diga qué pasó, ahora resulta que es la elección más transparente en la historia ¿No va a quedar ninguna mancha al tigre? Porque eso lo están operando desde Palacio Nacional”, acusó.

Aclaró que no pone en duda el triunfo de Sheinbaum, sino la intervención del presidente López Obrador en los comicios.

Por ello criticó la decisión de la Sala Superior del TEPJF de hacer una nueva revisión de 36 mañaneras para determinar si el presidente incurrió en infracciones electorales y luego resolvió que habían caducado porque no se resolvieron en el plazo establecido.

“El proyecto no se apega a la realidad, la elección presidencial no fue íntegra, hubo intervención del gobierno. Hubo uso descarado de programas sociales y desvío de recursos”, acusó Gálvez Ruiz.

Además, recalcó que en la calificación de la elección también se debe incluir el tema de la violencia política en razón de género que cometió el mandatario en su contra, como determinó la Sala Especializada del TEPJF.

“No se está reflejando lo que pasó en la elección. Por supuesto que el presidente intervino, se coaccionó el voto, se me violentó”.

“Se cometió violencia política en razón de género, tiene que quedar consignado en el dictamen. Que me digan que un JDC (Juicio de protección de derechos de la ciudadanía) no es el mecanismo, porque no pedí la anulación es falso. Es para proteger mis derechos, fui la candidata a la Presidencia”, subrayó.

También reprochó que el pleno de la Sala Superior continúa incompleto y que el impedimento para nombrar a las dos magistraturas restantes fue por petición del presidente López Obrador.