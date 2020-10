Por rebrote de covid-19 en Oaxaca, cancelan eventos del Día de Muertos

OAXACA, Oax. (apro).- Ante los nuevos casos de covid-19 por un posible rebrote, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa determinó cancelar todos los eventos públicos del “Día de Muertos”, especialmente conglomeraciones en la vía pública y panteones. Al ofrecer el informe técnico epidemiológico hasta el 18 de octubre, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, detalló que Oaxaca registra 19 mil 831 casos y mil 571 muertes a causa del coronavirus, tras confirmarse 87 nuevos contagios y dos fallecimientos más en el último corte. “Seguimos en semáforo naranja” y es necesario actuar con responsabilidad ante la pandemia que se está viviendo hoy en día, y de ser posible, procurar permanecer en casa, subrayó Murat Hinojosa. “Si te es posible, quédate en casa, porque sólo así vas a poder cuidar tu vida y la de todas y todos los oaxaqueños”, puntualizó. Y mencionó que mientras no exista una cura para atender el covid-19, la pandemia durará muchos meses más, por lo que la población oaxaqueña –dijo-- no debe bajar la guardia en el seguimiento de las medidas de prevención con el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como el distanciamiento social. “Entiendo que varias personas están cansadas de seguir las medidas de disciplina y mitigación, pero esto es fundamental para salvar la vida de ustedes y de todas las oaxaqueñas y todos los oaxaqueños; por eso, no bajemos la guardia”, finalizó. Casas Escamilla precisó que, de los 19 mil 831 casos que se han reportado desde el inició la pandemia en la entidad, tres mil 927 han requerido hospitalización, cifra que representa el 20% del total de personas contagiadas. En cuanto a las muertes, detalló que el grupo de edad más afectado es el de 65 años y más, con 708 decesos, y sobre los casos confirmados el mayor número de contagios se concentra en las personas de 25 a 44 años, con nueve mil 88 pacientes. Especificó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales notificó un acumulado de 13 mil 203 positivos y 784 fallecimientos; Istmo, mil 927 contagiados y 291 muertes; Tuxtepec, mil 818 casos y 245 víctimas fatales; Mixteca, mil 392 y 121, respectivamente; Costa, 988 y 82; y Sierra, 508 positivos y 48 fallecimientos. El funcionario estatal detalló que, del total de casos confirmados, 881 son médicos, mil 162 personal de enfermería y 873 personal de otras áreas relacionadas con la atención a la salud. Sobre la atención médica, este lunes la red hospitalaria de covid-19 presentó 37.9% de ocupación de camas, finalizó.