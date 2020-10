Cansado de pagar 'derecho de piso”, empleado de pollería en NL dispara contra extorsionador

La @FiscaliaNL liberó por inconsistencias en la carpeta de investigación al empleado de un negocio de carnes que asesinó a un presunto extorsionador al momento de quererles cobrar piso, en la colonia Moisés Sáenz en Apodaca. ??#Apodaca #Extorsionador #CobrodePiso #LaSubida pic.twitter.com/2Ciz6IOLzw — Blog del Regio (@BlogDelRegio) October 20, 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un empleado del negocio de pollos y carnes asadas “La Subida”, ubicado en la colonia Moisés Sáenz de Apodaca, Nuevo León, disparó tres balazos contra un sujeto que aparentemente les cobraba “derecho de piso”. En un video de 1:08 minutos, grabado el sábado 17, alrededor de las 18 horas, se ve al presunto extorsionador hablando por teléfono, al parecer con uno de sus jefes, para decirle que los empleados no querían pagar porque el dueño de la pollería ya se había llevado el dinero. “No, pues no tienen nada. No, no. No tienen nada. Dicen que todo se lo llevó el patrón. No quieren dar nada”, dijo el hombre de camisa blanca y pantalón oscuro. Y en un momento que se descuidó, un muchacho de gorra y bermudas caminó por detrás del hombre, le disparó por la espalda y el sujeto cayó muerto al piso.De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León liberó ayer al hombre que disparó el arma, identificado como Junior Monserrat “N”, por inconsistencias en la carpeta de investigación entre reportes del Ministerio Público y las declaraciones de los testigos y el propio afectado. Según las versiones, el supuesto extorsionador cobraba semanalmente dos mil pesos por “derecho de piso” y, de acuerdo con la conversación que tuvo con su jefe, éste le habría ordenado que matara a los empleados si no pagaban. Investigan a policías estatales de NL por muerte de dos personas También se difundió que el presunto extorsionador iba acompañado de otras dos personas que huyeron cuando escucharon las detonaciones, dejando en el lugar un auto marca Versa rentado a la empresa de transporte Totsa, ubicada en el aeropuerto, que lo habría reportado como robado.