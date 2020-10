Cuando una denuncia 'por venganza” te quita a tus hijas: el caso de María Nereida

GUADALAJARA, Jal. (apro).- A pesar que la autoridad no encontró pruebas de maltrato infantil, a María Nereida Herrera Ascencio aún no le regresan a sus dos hijas, quienes corren peligro de ser dadas en adopción, luego que "por venganza", su pareja la denunció ante la Fiscalía local. Nereida, cansada de la violencia familiar que ejercía su pareja, Juan Jesús Copado Cabrera, y padre de sus dos hijas, decidió dejarlo. Aseveró que él, "por venganza", decidió denunciarla por presunto maltrato infantil el 16 de agosto de 2019, ante la Agencia 4 de Albergues de la Unidad de Investigación de delitos cometidos en agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del estado, cuyo caso quedó bajo la carpeta de investigación 87277/2019. El 5 de diciembre, la Fiscalía del estado informó a la delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del municipio de Guadalajara que no encontraron elementos probatorios de agresión física o psicológica en las menores, por lo que decidió archivar de manera temporal el caso. En ese mismo documento, la Fiscalía le solicitó a la delegación de la PPNNA que, si contaba con algún dato o prueba que aportar para la acreditación de los hechos, lo entregase en un término de tres días contados a partir de la notificación. La PPNNA nunca dio nada. La Fiscalía en ese mismo oficio -UIDCANNA/AG. 04 ALBERGUES/1010/2019--, le informó a la PPNNA que tenía la "libertad de jurisdicción" de restituir a las menores con su familia, o en su defecto, realizar los trámites legales para que sean jurídicamente sujetos de adopción, y se les provea una "familia sustituta e idónea". Por lo anterior, Nereida presentó un amparo -1239/2019-II-- en diciembre pasado, en contra de la agencia 4 de Fiscalía, el DIF Jalisco, y la PPNNA, por la "retención ilegal" de sus dos hijas, las cuales se encuentran desde hace 14 meses en la Casa Hogar Remar México A.C. Ayuntamiento de Guadalajara oculta millonaria nómina de trabajadores que cobran por semana Indica que a raíz de que interpuso una queja -6142/2019- ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco pudo ver sus hijas el 17 de octubre de 2019, y otras dos ocasiones más, pero ya después, la Casa Hogar Remar México no le permitió tener contacto con ellas, sostuvo. El próximo 12 de noviembre, Nereida tiene la audiencia de amparo. La reportera buscó al titular de la PPNNA para fijar su posición, pero no hubo respuesta.