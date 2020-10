Exigen investigar presuntos actos de corrupción en los Servicios de Salud de Oaxaca

AXACA, Oax. (apro).- A nombre del Partido del Trabajo (PT), el diputado local César Morales Niño presentó hoy un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal que investiguen presuntos actos de corrupción en los Servicios de Salud. Según el legislador, existen sospechas de presuntas compras simuladas de medicamentos e insumos por un monto superior a los 82 millones de pesos. Además, demandó que la investigación se realice a fondo con la finalidad de que “deslinden las responsabilidades a que haya lugar en contra de autoridades y funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca que presuntamente habrían comprado, de forma simulada o ficticia, medicamentos y material médico a empresas comercializadoras que no se dedican a la venta de estos insumos y, por lo tanto, carecen de comprobación fiscal y facturación correspondiente por la adquisición de dichos productos”. También pidió que se dé vista del caso al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Trabajadores de la salud de Oaxaca paran labores para exigir pago de bono covid En la sesión de este miércoles, Morales Niño denunció que funcionarios del sector salud encargados de la compra de medicamentos y material médico han erogado a empresas sin reconocimiento fiscal más de 82 millones de pesos. “Este tema es sumamente grave y alarmante, ya que de comprobarse que las autoridades del sector salud han adquirido dichos productos a través de revendedores o empresas fantasmas, resultaría totalmente fuera de toda ética y un delito, con la agravante de que justamente en una situación de emergencia sanitaria se incurra en actos de corrupción, en detrimento de la sociedad que hoy más que nunca necesita de su gobierno”, agregó. De acuerdo con un documento que le hicieron llegar al diputado, se trata de 92 empresas, entre las que sobresale COBIMAP, con facturas por 16 millones 95 mil pesos (A 5462) y 10 millones 179 mil pesos (A 5474) por concepto de sanitizantes. Otra es la empresa Comercializadora Fessus con las facturas A 2541, A 2543 y A 2542, cuyos montos ascienden a 2 millones 42 mil 620 pesos, 2 millones 754 mil 712 pesos y 3 millones 466 mil 803 pesos, en ese orden. No se especifica tipo de insumos. Aplicarán más de 658 mil vacunas contra la influenza en Oaxaca AVE12 tiene una factura (216) por siete millones 830 mil pesos; Worthyn, dos facturas (Q 1440 y A 1441) por un millón 160 mil pesos y 2 millones 914 mil pesos, por material de curación, en tanto que Services Supplies and Importation se adjudicó un millón 194 mil 800 pesos por concepto de cubrebocas, entre otras. El diputado consideró que la corrupción es sumamente grave por sí misma, pero se vuelve más grave cuando se comenten actos de ese tipo en el sector salud, porque se pone en riesgo la vida y el bienestar de la población que requiere atención médica, análisis clínicos y químicos, ambulancias, medicamentos y rehabilitación, entre otras necesidades. En el punto de acuerdo, el promovente señaló que no deben ser tolerados actos de corrupción que lucren con la salud de la población, aprovechando la contingencia sanitaria generada por el covid-19. “De resultar cierto lo anterior, sería un acto, de por sí deleznable, procurar un beneficio monetario en perjuicio de la población que en estos momentos está demandando medicamentos, así como análisis clínicos y químicos”, finalizó. Por lo pronto, el Congreso local dio trámite a una solicitud al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que realice una investigación sobre el asunto.