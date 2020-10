Despiden a maestro de la UANL por humillar a alumno con síndrome de Asperger

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis días después de que se hizo pública la humillación hacia Jesús, uno de sus alumnos con síndrome de Asperger, el profesor de la facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), César Augusto Leal Chapa, se dijo víctima de un “linchamiento cibernético” y pidió “una tregua”.

Tras los hechos viralizados en redes sociales, el pasado viernes 16, cuando en una clase virtual el maestro --utilizando palabras altisonantes-- comparó a los estudiantes con aquel muchacho a quien insultó por no haber dibujado en su cuaderno un diagrama sobre un circuito cerrado, la Comisión de Honor y Justicia retiró al maestro y lo asignó al área de investigación en esa misma facultad.

En su perfil de Facebook, Leal Chapa publicó un mensaje donde mencionó que le anunciaron la terminación de sus funciones para ejercer como docente, lo que puso fin a su trayectoria de más de 40 años como profesor.



“A las personas que me apoyaron en este penoso suceso, se los agradezco y a mis detractores, también, ya que tomaré en cuenta sus correcciones, tienen la libertad de celebrar mi destitución o como dice el dicho: ‘hacer leña del árbol caído’. Ahora bien, los invito a una tregua y dejar el ‘linchamiento cibernético’, puesto que ya se consumó lo que tanto pedían”, escribió.

¿Qué hizo Leal Chapa?

El pasado viernes 16 se hizo viral un video de 9:29 minutos donde el profesor ofendió a uno de sus alumnos con síndrome de Asperger.

“Agarren la onda güey, recuerden que están estudiando ingeniería. Esto no es kínder. No es un juego. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana. Como Jesús ahorita, pobre güey. Este güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro”, dijo en la clase virtual. Siguió con Jesús: “A ver Jesús, quiero ver tu circuito güey, si en tres segundos no me lo enseñas pierdes la oportunidad. Uno, dos, tres –el muchacho muestra su cuaderno--. Perdiste la oportunidad güey, tacha, ya llevas varias tachas. Así que va haber broncas con todos en este grupo que he estado regañando”.

Después siguió revisando los ejercicios de otros alumnos, pero al ver que se habían equivocado los comparaba con Jesús. “Corrígelo, güey, estas igual que Jesús, ustedes están mal de la cabeza, de a madre”, lanzó a otro alumno, luego volvió con Jesús para volverlo a criticar porque no estaba revisando su libro.

“No te alucines güey, tú no vas a poder ser un buen ingeniero, necesitas disciplinarte, güey. Te damos chance al rato. Hay que poner un ejemplo, güey, ¿ok? Con mucho gusto te damos chance al rato”.

Poco antes Leal regañó así a su alumno: “¡Hey! Cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, güey. Hazlo, hazlo, hazlo. Yo les dije que nada de calculadora, les dije bien claro: a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí pues hay mucha competencia”, aseguró.