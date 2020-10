Ven ilegal la inauguración de la autopista Toluca-Naucalpan

TOLUCA, Edomex. (apro).- Comuneros de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, advirtieron que es ilegal la inauguración de la autopista Toluca-Naucalpan, que construyó la empresa Autovan-Teya, filial de Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, en virtud de que siguen vigentes tres suspensiones definitivas de los trabajos y la obra.

La carretera de cuota fue inaugurada por el gobernador Alfredo del Mazo el pasado 21 de octubre; tiene una longitud de 39 kilómetros que representarán a los usuarios un costo de 150 pesos en automóvil y hasta 690 para tráilers de cinco a nueve ejes (las motocicletas pagarán 75).

Con 115 metros de altura, la nueva autopista Toluca-Naucalpan cuenta con el puente más alto de todo el #Edoméx: el Puente de la Concordia. pic.twitter.com/fq5mGfGDt2 — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) October 21, 2020

En su construcción se invirtieron 11 mil millones de pesos. La vialidad cruza por Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, y se estima una afluencia de 30 mil usuarios diariamente.

Los inconformes refieren que el juez resolvió en su favor las suspensiones definitivas de trabajos y obras en los amparos 771/2015, 441/2016 y 1679/2018; en este sentido, la construcción no podía continuar en tanto no se emitiera alguna sentencia, lo que no ha ocurrido.

La autopista Toluca-Naucalpan representa inversión, empleo y desarrollo para el #Edoméx. pic.twitter.com/opJTuwLoK4 — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) October 22, 2020

Lo anterior, advirtieron, significa que la inauguración de la autopista Toluca-Naucalpan es ilegal.

Blanca Flores, integrante de las Comunidades Indígenas en Defensa del Bosque Otomí Sagrado, recordó que apenas en marzo de 2020 se decretó la última suspensión. No obstante, señaló, la empresa y las autoridades estatales aprovecharon el aislamiento obligado por la pandemia para concluir los trabajos.

Aclaró que sólo tres familias de Xochicuautla aceptaron la obra, mientras la mayoría de los comuneros, que significan al menos 70%, está en desacuerdo, por las afectaciones ambientales e incluso espirituales que significa, pues además de dañar la fábrica de agua del bosque, trastoca las veredas sagradas del Divino Rostro.

Indicó que los pobladores ya analizan las estrategias jurídicas para combatir la operación de la vía, pues incluso el 9 de julio de 2020 venció el plazo de cinco años del decreto expropiatorio para regresar las tierras a la comunidad, al no concretarse el objetivo para el que fueron expropiadas.

Recordó que históricamente los más de 5 mil habitantes del poblado son comuneros, pero en 2011, en busca de debilitar la oposición al proyecto, el gobierno estatal manipuló los mecanismos de las asambleas y el registro disminuyó a 882; aun así, en la asamblea en que la autopista se sometió a consideración del pleno, el 14 de agosto de 2011, apenas fue avalada por 109.

A partir de allí, indicó, la concesionaria y las autoridades implementaron diversas estrategias en busca del aval, y terminaron por “convencer” a los autodenominados integrantes del Consejo Supremo y a los comisariados de bienes comunales en turno.

Además, planteó, aprovecharon el aislamiento social obligado por la pandemia para reforzar los trabajos, a pesar de que los comuneros solicitaron, desde mayo, al gobernador Alfredo del Mazo, a las autoridades de seguridad, salud y trabajo, el retiro de trabajadores y policías estatales que se encontraban en la zona en grupos nutridos y sin acatar disposiciones como el uso del cubrebocas, lo que además exponía a la población a los riesgos de contagio de covid-19.

Los comuneros apenas tuvieron respuesta de la Secretaría de Seguridad, en el sentido de que los al menos cien uniformados que rondaban el poblado tenían por objetivo resguardar la integridad de la población.

Para los inconformes, el objetivo real de los elementos policiacos era cuidar la maquinaria de la empresa y evitar que los trabajos se vieran entorpecidos.

Alrededor de 300 policías montados más, indicaron, se encargaron de impedir a los comuneros el paso hacia el bosque sagrado.

Por su parte, habitantes de la delegación San Pedro Totoltepec en Toluca se inconformaron por la intención de cambiar el sentido de circulación de diversas calles y cerrar a la circulación local algunos carriles para garantizar el flujo vial del Boulevard Aeropuerto a la autopista.

Los vecinos advierten que debió preverse algún puente elevado para garantizar la salida, pues de otra manera obligarán a los vecinos de la zona a rodear la comunidad para salir y regresar, con la pérdida de tiempo que implicará.