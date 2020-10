Alfaro le toma la palabra a AMLO: consultará a los jaliscienses sobre la salida del pacto federal

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a los diez gobernadores de la Alianza Federalista que consulten a sus ciudadanos para ver si están de acuerdo en abandonar el pacto federal, el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro respondió que le toma la palabra.

“En Jalisco, vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de jalisco, para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva de la federación”, señaló.

Ayer de manera simultánea los integrantes de la Alianza Federalista no solo pidieron al presidente corregir al presupuesto de Egresos 2021, sino también reunirse con él. En respuesta, López Obrador dijo que no permitiría que utilicen a la institución presidencial y que se debe cuidar la investidura.

En ese sentido, Enrique Alfaro mencionó: “reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente, me parece que negarse al diálogo republicano sí lastima la investidura presidencial”.

El gobernador dijo que confía en que haya una respuesta positiva a la consulta para levantar la voz y decirle a la federación que “ya basta de tanto abuso”.