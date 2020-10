Detienen a comerciante por "extorsionador" y muere en cuartel policiaco

XALAPA, Ver. (apro).- El comerciante Gustavo Ortiz Hernández ,de 35 años, fue detenido el sábado 24 en una colonia popular de esta capital. Según elementos de la policía estatal, fue sorprendido en flagrancia, acusado de extorsión. Horas después el hombre murió en los separos del cuartel policiaco de San José.

Familiares y amigos de Gustavo Ortiz realizaron hoy una manifestación en el cuartel de San José, derribaron una puerta de las instalaciones policiacas y arrojaron piedras y palos en protesta por “el asesinato de una persona inocente”.

Julia Hernández, madre de Gustavo, aseguró que su hijo era una persona de bien, que se dedicaba al comercio y a la venta de ropa, pero los policías lo confundieron y “reventaron” a golpes, adentro de la corporación policiaca.

Visiblemente molestos, amigos de la víctima lanzaron consignas en contra de los uniformados y del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, en la Plaza Lerdo de Xalapa. Ahí mismo acusaron al medio periodístico ‘Al Calor Político’ de “replicar” muchas noticias falsas filtradas por la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el pasado fin de semana.

“Le inventaron que era extorsionador, lo reventaron en los separos. Gustavo salió de su casa el sábado temprano, pero fue levantado por policías. Le están inventando muchas cosas. Él desde hace cinco años estaba en un grupo de AA, no tomaba, ni se drogaba, a nosotros pueden investigarnos, vivimos en avenida Ciudad de las Flores, nos dedicamos a la venta de ropa”, explicó la madre de la víctima.

Durante la protesta, afuera del cuartel de San José, los policías de guardia lanzaron gas lacrimógeno para repeler los actos de protesta.

Con el ataúd, los familiares de Gustavo Ortiz acudieron primero al cuartel policiaco y luego al palacio de gobierno. Posteriormente el cadáver del comerciante fue enterrado en el panteón Bosques de Xalapa.

Los familiares señalaron que la SSP les aseguró que las cámaras de videovigilancia del cuartel de San José “General Heriberto Jara Corona” no funcionan. “Ya con eso se la quitan, no quieren entregar los videos porque no les conviene, saben que lo golpearon hasta matarlo”, reprocharon.

Denunciaron que la Fiscalía General de Veracruz y la propia SSP están encubriendo y protegiendo a los policías que presuntamente privaron de la vida a Gustavo.

Los resultados de la necropsia revelaron que el hombre murió a consecuencia de una hemorragia aguda masiva secundaria, por una contusión profunda de abdomen, resultado que fue integrado a la carpeta de investigación UIPJ/DXI/F15-G/4435/2020.

En mayo pasado se reportó la muerte del serigrafista xalapeño Carlos Navarro Landa, cuyos familiares aseguran que también fue privado de la vida por policías estatales en los separos del cuartel de San José.