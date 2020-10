Habitantes de Ahuacatlán denuncian presiones de empresa en favor de Walmart

PUEBLA, Pue. (apro).- Pobladores del municipio de Ahuacatlán, con el apoyo de organizaciones sociales, denunciaron que la empresa Deselec1-Comexhidro presiona a integrantes del ayuntamiento de esa localidad para que desistan en su postura de negar los permisos para la instalación de una hidroeléctrica que beneficiaría a Walmart, Vips y Suburbia.

En un comunicado, las organizaciones Defensores y Defensoras del Río Ajajalpan, Consejo Regional Totonaco en Defensa del Territorio y Consejo Tiyat Tlali, señalaron que desde marzo pasado la empresa interpuso una demanda contra los integrantes del ayuntamiento.

En enero pasado, las autoridades de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, decidieron revocar las licencias de construcción y de cambio de uso de suelo que había entregado la anterior administración municipal, por considerar que eran ilegales. Ante esa determinación, la empresa presentó una demanda judicial en su contra.

“Los pueblos nahua y totonaco de la Sierra Norte reconocemos y apoyamos la buena actuación de las autoridades municipales de Ahuacatlán, que en lugar de venderse como hacen tantos, actuaron conforme a derecho ante nuestra exigencia de cumplir con su obligación de garantizar y proteger nuestros derechos al territorio, al agua, al medio ambiente sano y a nuestra autonomía”, destacaron las organizaciones.

Por años –subrayaron-- han enfrentado la “violencia y abusos” de la empresa Deselec 1 y de dependencias federales a las que acusaron de apropiarse de terrenos, autorizar permisos sin informar, y consultar a los pueblos o simulando consultas, así como generar la división y confrontación entre los pobladores para debilitar la resistencia.

“Y ahora van contra las autoridades que están con el pueblo buscando generar más violencia imponiendo su proyecto de muerte por la vía judicial”, agregaron.

De igual manera, señalaron que están en espera de que las sentencias judiciales de las demandas que ha interpuesto reconozcan el derecho de los pueblos indígenas, pues en caso contrario –advirtieron-- el conflicto podría derivar en hechos violentos.

“Las consecuencias por la violencia y confrontación que se podrían generar en la Sierra Norte podrían ser desastrosas. No queremos que nos violenten, no queremos confrontación, no queremos proyectos de muerte que sólo enriquecerán más a las empresas Walmart, Suburbia, Vips.

“Exigimos que la empresa se retire definitivamente, que nos deje en paz y que el gobierno federal respete nuestros derechos”, puntualizaron los pobladores en resistencia.

Desde abril de 2016, las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, de los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, presentaron demanda de amparo contra la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, por otorgar permisos al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Este proyecto, a cargo de la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro, pretende generar energía eléctrica con aguas del río Ajajalpan para proveer a tiendas Walmart, Suburbia, Vips, Waldos Dólar y Colchas México, así como a Ileana JinichMekler, familiar de uno de los accionistas de Comexhidro.