Amagan con cerrar negocios de BC si incumplen con protocolos sanitarios

MEXICALI, BC. (apro).- Ante el incremento del 10% en el número de personas intubadas por covid-19, el secretario del Salud en la entidad, Alonso Pérez Rico, advirtió que no habrá tolerancia con establecimientos que incumplan con los protocolos sanitarios, pues dijo: “No hay tiempo para convencerlos de que usen el cubrebocas”.

En conferencia de prensa realizada en la capital del estado para hablar de nuevo de las medidas sanitarias, Pérez Rico dijo que, de seguir la tendencia del covid y se combina con enfermedades respiratorias y la influenza que se presenta en tiempos fríos, la capacidad hospitalaria quedará al límite.

Mexicali es la ciudad que ha presentado un mayor incremento de casos de covid-19. Por ello, advirtió el titular, si se regresa al semáforo en rojo, las medidas de confinamiento serán de tres meses.

“Si la tendencia continúa y se combina con infecciones respiratorias que se registran tradicionalmente en invierto, para diciembre y enero los hospitales de nuevo estarán saturados”, consideró.

Dijo que las medidas serán más drásticas para hacer cumplir los protocolos de sanidad:

“No tenemos opción para más, ya no hay tiempo para convencerlos de que usen el cubrebocas y si no hacemos esto ahora les aseguro que vamos a estar en rojo y salir de ahí, al menos para Mexicali, serán tres meses”.

El titular de Salud, quien también se reunió con integrantes de cámaras empresariales, adelantó que a quien no cumpla se le cerrará el local y no habrá tolerancia.

Aunque dijo que es parejo para todos los lugares públicos, se refirió en especial a los casinos: “Por supuesto que los casinos no están cumpliendo y vamos a cerrar casinos y también restaurantes, pero no todos, solo los que no estén cumpliendo”.

A su vez, la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pidió a los padres de familia que este 31 de octubre no saquen a las calles a sus hijos para festejar el día de brujas, tradición que se lleva a cabo en las ciudades que colindan con Estado Unidos y donde niños piden dulces en las casas vecinas.

Sugirió a los padres que disfracen a los niños, pero no salgan a las calles.

Y ante el incremento del covid-19, la edil dijo que se reforzarán las medidas de sanitización en las garitas con el vecino país.