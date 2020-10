ONG llevan ayuda humanitaria a dos comunidades zapatistas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos realizaron este jueves una caravana para entregar ayuda humanitaria a dos comunidades zapatistas, que en las últimas semanas han sido atacadas y amenazadas por integrantes de una organización social que antaño formó parte de las bases de apoyo del EZLN.



Miembros del Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI), Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR), Médicos del Mundo, Suiza-México, Memoria Viva, Promedios de Comunicación Comunitaria A.C., Red de Rebeldía y Resistencia, Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (Sadec), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C. y otros colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), arribaron a las comunidades autónomas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas.



Salieron esta madrugada desde San Cristóbal de Las Casas en una caravana, y aclararon que lo harían con pleno cumplimiento de los protocolos de salud, en el marco de la pandemia covid-19, pues esta es una acción solidaria con las comunidades autónomas amenazadas y no ameritaba quedarse pasivos en casa.



Llegaron al lugar para entregar ayuda humanitaria y realizar una labor de observación de derechos humanos, y sobre todo documentar las recientes agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por grupos armados en contra de niñas, niños, mujeres y hombres de las comunidades Bases de Apoyo del EZLN.



En esta caravana participó el organismo global Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), así como miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes contribuyen en la instalación de un proyecto permanente de vigilancia de respeto a los derechos humanos en la región.



Desde el año pasado estas comunidades autónomas han sufrido ataques constantes a sus tierras, cultivos, casas y sus milpas; aunque no lo dijeron expresamente los activistas y defensores de derechos humanos, estos ataques han sido perpetrados por integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), un grupo que antaño formó parte de las bases de apoyo del EZLN.



A estos ataques de la Orcao se suman los hechos ocurridos el 22 de agosto pasado, cuando fueron quemadas instalaciones autónomas zapatistas, como la tienda Arcoíris, el comedor “Compañera Lucha” y las bodegas de café --una garantía de su alimentación y sustento de vida--, pero también hubo ataques con armas de fuego a la comunidad.



Los activistas refrendaron su postura en favor de la paz y exigieron al gobierno en sus tres niveles y a todos los grupos disidentes que se respete el derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista donde están las tierras recuperadas --parte de su territorio--, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y vida de las Bases de Apoyo del EZLN.



De igual manera, hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional solidaria con el EZLN y sus pueblos bases de apoyo para estar atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad, y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.