Diputada tabasqueña reprocha a AMLO: "primera vez que siento vergüenza por alguien que he votado"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lydia Izquierdo Morales, envió un mensaje desde la tribuna al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pasó a su lado y no le hizo caso cuando le quería hablar sobre las inundaciones ocurridas el fin de semana en Tabasco.

“Y le quiero decir desde aquí a Andrés Manuel López Obrador que es la primera vez que siento vergüenza por alguien que he votado. Y hoy lo hago desde aquí, con toda la calidad moral que tengo, porque le grité, porque le hablé y ni siquiera volteó a ver”, recriminó en un mensaje difundido en redes sociales, de 3:29 minutos, el 9 de noviembre.

“Fue testigo la prensa y no es politiquería, presidente de la República. Nosotros que les fuimos a decir que bloquearan, que cerraran los pozos, ahora, dígame, ¿cómo se les trata? ¿Cómo se les trata?”, preguntó y respondió: “A palazos y eso no viene de la Quinta Grijalva ni del Palacio, viene directamente de Andrés Manuel porque no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que le digan que está mal y que están haciendo, todo lo que están haciendo son malas decisiones”, señaló.

La diputada comentó que no es por hacer campaña política, pues no lo necesita, ya que tiene 32 años en esta lucha, pero sí comentó a sus compañeros legisladores que le entregó “a sus guaruras”, del presidente, porque no le permitieron acercarse a él, todas las fotos y evidencias sobre la situación en Tabasco. “Y todavía Centla no está declarado municipio que está pasando una situación de emergencia”, añadió.

¿Por qué criticó al presidente?

La diputada Izquierdo Morales comentó que iba llegando al recinto legislativo cuando vio pasar a López Obrador y quiso acercarse a él para hablar sobre Tabasco, pues era su compañero de lucha desde hace 32 años y con él anduvo por toda la entidad, pero no pudo aproximarse.

El saldo de las inundaciones

Las inundaciones reportadas en fin de semana en dejaron como saldo de 27 fallecidos: 5 en Tabasco y 22 en Chiapas y alrededor de 200 mil damnificados, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).