Durazo: No presumo que fui del PRI, pero tampoco no lo escondo

HERMOSILLO, SON., (apro).- Alfonso Durazo Montaño organizó su primer encuentro con los representantes de los medios de comunicación con una conferencia de prensa al estilo de “la mañanera”, como la que realiza diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, el sonorense admitió su pasado priista: "Fui militante del PRI, no lo escondo. No lo presumo, pero no lo escondo”.

También señaló las deficiencias financieras que enfrenta Sonora luego de cinco años de la administración estatal, a cargo de la priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

"En Sonora hay hambre, lamentablemente. Lo digo sin aspavientos, es una realidad”, acusó.

Asimismo, presentó de manera somera el esquema gubernamental que implementaría de conseguir la victoria en los comicios del 6 de junio de 2021.

La estrategia tendría cuatro ejes rectores: No robar, no mentir, no traicionar. Impulsar un programa de austeridad. Combate a fondo de la corrupción. Redefinición de prioridades presupuestales.

Resaltó la urgencia de gobernar con austeridad debido a que las finanzas del estado están en "terapia intensiva", lo mismo que ocurre en los 72 municipios sonorenses.

De la corrupción en la estructura de gobierno, dijo que esta mala práctica es "el mayor obstáculo que ha tenido Sonora en los últimos 30 años”.

Y sobre la eficiencia presupuestal lamentó el despropósito de continuar "gastando en lo mismo mientras haya desatención en lo prioritario”.

Así, Durazo ofreció un diagnóstico de la vida pública sonorense hasta que llegó el turno de una pretendida “megalianza” entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional y “el sol azteca” (PRD).

“Es una simulación, una tomadura de pelo”, manifestó. Lo mismo desestimó una infiltración de panistas -seguidores y simpatizantes del exgobernador Guillermo Padrés- a la que calificó una “especulación” e ironizó que Morena “no va por la vida recogiendo cascajo, pero sí se debe implementar una política de inclusión”.